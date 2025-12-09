　第４回の「現役ドラフト」が９日、非公開のオンライン形式で行われた。

　巨人は日本ハムから松浦慶斗投手（２２）を獲得。一方で巨人・菊地大稀投手（２６）が日本ハムへ移籍した。左腕の松浦は２１年ドラフト７位で大阪桐蔭高から日本ハム入りし、今季は１軍登板がなく、昨季は５登板で勝敗なしの１ホールドで防御率２・２５だった。巨人は昨年の田中瑛斗投手（２６）に続いて、２年連続で日本ハムからの指名となった。菊地は２１年育成６位で桐蔭横浜大から加入し、今季は７登板だった。１９年ドラフト１位のソフトバンク・佐藤直樹外野手（２７）は楽天に移籍となった。１２球団が獲得した選手は以下の通り。

　◆パ・リーグ

　【ソフトバンク】

　ロッテ・中村稔弥投手（２９）

　【日本ハム】

　巨人・菊地大稀投手（２６）

　【オリックス】

　西武・平沼翔太外野手（２８）

　【楽天】

　ソフトバンク・佐藤直樹外野手（２７）

　【西武】

　オリックス・茶野篤政外野手（２６）

　【ロッテ】

　阪神・井上広大外野手（２４）

　◆セ・リーグ

　【阪神】

　ヤクルト・浜田太貴外野手（２５）

　

　【ＤｅＮＡ】

　中日・浜将乃介外野手（２５）

　【巨人】

　日本ハム・松浦慶斗投手（２２）

　【中日】

　ＤｅＮＡ・知野直人内野手（２６）

　【広島】

　楽天・辰見鴻之介外野手（２５）

　【ヤクルト】

　広島・大道温貴投手（２６）