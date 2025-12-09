【現役ドラフト】全移籍選手一覧 ソフトバンク元ドラ１は楽天へ、巨人は日本ハムから２２歳左腕・松浦慶斗獲得
第４回の「現役ドラフト」が９日、非公開のオンライン形式で行われた。
巨人は日本ハムから松浦慶斗投手（２２）を獲得。一方で巨人・菊地大稀投手（２６）が日本ハムへ移籍した。左腕の松浦は２１年ドラフト７位で大阪桐蔭高から日本ハム入りし、今季は１軍登板がなく、昨季は５登板で勝敗なしの１ホールドで防御率２・２５だった。巨人は昨年の田中瑛斗投手（２６）に続いて、２年連続で日本ハムからの指名となった。菊地は２１年育成６位で桐蔭横浜大から加入し、今季は７登板だった。１９年ドラフト１位のソフトバンク・佐藤直樹外野手（２７）は楽天に移籍となった。１２球団が獲得した選手は以下の通り。
◆パ・リーグ
【ソフトバンク】
ロッテ・中村稔弥投手（２９）
【日本ハム】
巨人・菊地大稀投手（２６）
【オリックス】
西武・平沼翔太外野手（２８）
【楽天】
ソフトバンク・佐藤直樹外野手（２７）
【西武】
オリックス・茶野篤政外野手（２６）
【ロッテ】
阪神・井上広大外野手（２４）
◆セ・リーグ
【阪神】
ヤクルト・浜田太貴外野手（２５）
【ＤｅＮＡ】
中日・浜将乃介外野手（２５）
【巨人】
日本ハム・松浦慶斗投手（２２）
【中日】
ＤｅＮＡ・知野直人内野手（２６）
【広島】
楽天・辰見鴻之介外野手（２５）
【ヤクルト】
広島・大道温貴投手（２６）