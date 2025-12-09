01Diverseは、SIVGAブランドより、独自の10mmデュアルキャビティサファイア級セラミック複合振動膜を採用した有線イヤフォン「SM100」を12月15日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は6,980円前後。

独自の独自の10mmデュアルキャビティサファイア級セラミック複合振動膜(Sapphire-like Ceramic Composite Diaphragm)と精巧な設計により、バランスの取れた、聴き心地の良いサウンドを実現したというイヤフォン。

ドライバーと堅牢な金属筐体の組み合わせにより、優れた応答速度を実現し、高域の伸びとディテール再現性が大幅に向上したとする。

デュアルキャビティ設計により、低域に締まりと深みを持たせ、ただ強いだけでなく、質の高い低音を提供する。

リケーブル可能で、コネクタ部は2PIN(0.78mm)。付属ケーブルには、銀メッキ高純度銅線を使用し、マイクを搭載。ゲーム、テレワーク(リモートワーク)など、様々なシーンでハンズフリーでの通話や音声入力にも活用できる。

周波数応答は20Hz～40kHz。感度は107dB±3dB。インピーダンスは27Ω±15%。イヤーピース(S/M/L)が付属する。