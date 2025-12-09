出場機会の少ない選手の移籍活性化を目指すＮＰＢの第４回「現役ドラフト」が９日、オンライン（非公開）で開催され、西武はオリックス・茶野篤政外野手（２６）を獲得した。

中京、名古屋商科大を経て、四国ＩＬ徳島から２２年育成ドラフト４位でオリックスに入団した右投げ左打ちの外野手。ルーキーイヤーの２３年は開幕前に支配下昇格を果たすと、育成新人初となる開幕スタメンを勝ち取り９１試合に出場。だが、以降は出場機会を減らしていた。今季は３試合に出場で、２安打、打率１割６分７厘の成績だった。

取材に応じた茶野は、「環境が変わるので、自分の持っているもの全てをかけてもう一度勝負したい。１軍で試合に出続けられるように、一日一日頑張りたい」と意気込んだ。

また、西武からは平沼翔太外野手（２８）がオリックスに移籍することとなった。

◆茶野 篤政（ちゃの・とくまさ）１９９９年８月４日、滋賀県・東近江市出身。２６歳。中京学院大中京、名古屋商科大を経て、四国ＩＬ徳島から２２年育成ドラフト４位でオリックスに入団。１７５センチ、８０キロ。右投左打。来季年俸は１４００万円（金額は推定）