日本ハムは９日、現役ドラフトで巨人の菊地大稀投手を獲得した。

１９９９年生まれの菊地は、最速１５４キロの速球派右腕。新潟・佐渡島出身で佐渡高校から桐蔭横浜大を経て、２１年の育成ドラフト６位で巨人に入団。２２年４月に支配下登録されると、１年目は１６試合に中継ぎ登板し、防御率５・６０を記録した。２年目の２３年は、チーム２位の５０試合に登板し、４勝４敗１セーブ、１１ホールド、防御率３・４０と、ブルペン陣を支えた。２４年オフに自由契約となり育成再契約となったが、今季７月に再び、支配下に復帰していた。

今季は、７登板で１勝１敗、防御率１・８０をマーク。直球とフォーク、スライダーを武器に、１０イニングで１６奪三振、奪三振率１４・４０を誇るドクターＫで存在感を示した。イースタンでは２３登板で４勝２敗、防御率１・９８をマークしていた。

日本ハムの救援陣は今季、柳川や田中、斎藤が結果を残したが１年間通して、守護神を含めた勝利の方程式を固定できなかった。シーズン後半は、開幕ローテだった金村や山崎を中継ぎに回すなど試行錯誤。先発陣の完投数増もあってチーム最多登板は田中の４９試合だった。今オフはトレードで阪神から島本を獲得するなど１軍で実績のある中継ぎ投手の補強を進めていた。２３年に５０登板の実績を持つ菊地が救世主になる可能性は十分にある。