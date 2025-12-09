出場機会に恵まれない選手を他球団が獲得する第４回「現役ドラフト」が９日、非公開でオンライン開催され、巨人は日本ハムから松浦慶斗投手を獲得した。昨年の田中瑛斗投手に続いて２年連続で北の大地から期待の若手が加入する。

２００３年生まれの松浦は、身長１８６センチ、体重１０３キロの大型速球派左腕。１５０キロを超える直球が武器でパワータイプの投手といえる。エースナンバーを背負った大阪桐蔭では１年秋からベンチ入りし、３年春夏の甲子園に出場。２１年ドラフト７位で日本ハムに入団した。高卒４年目の今季は２年ぶりに１軍登板ゼロ。ファームでは１９登板（６先発）で２勝２敗３セーブ、防御率３・４１。３７イニングを投げて３５三振を奪っていた。

１軍では中継ぎのみで通算６登板し０勝１敗１ホールド、防御率５・４０。日本ハム・新庄剛志監督は過去に「思い切りのある投手。勢いあるあの球が低めにどんどんいったら使い道がまた広がってくる」と潜在能力の高さを評価していた。

また、巨人の大卒４年目右腕・菊地大稀投手は日本ハムが獲得。佐渡高、桐蔭横浜大を経て２１年育成ドラフト６位で巨人入りし、今季は７登板で１勝１敗、防御率１・８０だった。

◇松浦 慶斗（まつうら・けいと）２００３年７月１日、宮城・石巻市生まれ。２２歳。門脇小１年時に門小ガッツスポーツ少年団で野球を始める。２年終わりに北海道・旭川市に転居し、新富小３年から新富野球少年団に入団。６年時にファイターズジュニア選出。明星中では旭川大雪ボーイズに所属。大阪桐蔭では１年秋からベンチ入り。２年夏の交流試合と３年春夏の甲子園に出場。１８６センチ、１０３キロ。左投左打。背番号５５。年俸６５０万円（金額は推定）。