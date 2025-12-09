【App Store iPhoneゲームチャート】『FAIRY TAIL 魔導士クロニクル（まどクロ）』無料ゲーム1位に初登場（12/1〜7）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2025年12月1日〜7日）では、「無料ゲームチャート」1位に『FAIRY TAIL 魔導士クロニクル（まどクロ）』、「有料ゲームチャート」1位に『スマスロ ゴッドイーターリザレクション』が、それぞれ初登場した。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆人気テレビシリーズ『FAIRY TAIL』を題材にした放置系RPG
「無料ゲームチャート」1位の『FAIRY TAIL 魔導士クロニクル（まどクロ）』は、真島ヒロ氏による漫画を原作としたテレビシリーズ「FAIRY TAIL」を題材にした放置系RPG作品。80体以上のキャラクターが登場し、漫画やアニメのシーンもゲーム内で楽しむことができる。
2位は、根強い人気を誇る『ブロックブラスト（Block Blast）』。本作は、ブロックゲームと頭脳パズルゲームを組み合わせた“脳トレ”に適した作品。操作はシンプルながら、バックに流れる効果音やリズムが楽しい。
続く3位には『Solitaire Associations Journey』がランクイン。代表的なトランプゲームの1つ「ソリティア」のゲームプレイを踏襲しつつ、ユニークな要素をプラスした作品。カードには言葉やイラストが描かれており、それぞれの言葉やイラストを連想させる盤面のカード上に配置できるルールとなっている。
なお、新作としては1位の『FAIRY TAIL 魔導士クロニクル（まどクロ）』のほか、4位に『英雄伝説ガガーブトリロジー』が初登場した。
◆人気パチスロ機『スマスロ ゴッドイーターリザレクション』のiOS版ゲームアプリ
一方「有料ゲームチャート」1位に初登場した『スマスロ ゴッドイーターリザレクション』は、山佐ネクストの同名パチスロ機のスマホ向けアプリ。アラガミ討伐型AT「アラガミバースト」はもちろん、上位STの「漆黒の捕喰者」・ループ率約90%のプレミアムAT「神堕」も搭載している。
続く2位には『Minecraft』、3位には『スイカゲーム-Aladdin X』と、人気タイトルがそろって登場。
『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
4位は、SANKYOのスマートパチスロ機『Lパチスロ かぐや様は告らせたい』のスマホ向けゲームアプリ『パチスロ かぐや様は告らせたい』で、初登場から8週連続のTOP10入りとなった。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
