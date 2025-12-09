¾ÐÊ¡ÄâÅ´ÉÓ&·Ëº´¤óµÈ¤¬»Ë¾å½é¡ÖÈË¾»ÄâÂç¾Þ¡×W¼õ¾Þ¡ªº´¤óµÈ¤¬´î³Ú´ÛAWARD3ÂåÌÜ²¦¼Ô¤Ë¤âµ±¤¡¢¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥å¤Ë´î¤Ó¤ÈÅÊ¤ß¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¡©¡ª
ABC¥é¥¸¥ª¤Ç¿åÍË¿¼Ìë0»þ¤«¤éÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅ´ÉÓ¡¦º´¤óµÈ¤Î¥³¥í¥³¥í¥é¥¸¥ª¡£¡×
12·î7Æü(Æü)¤Ë¿À¸Í¿·³«ÃÏ¡¦´î³Ú´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö´î³Ú´ÛAWARD2025¡×·è¾¡¤Ë¤Æ¡¢·Ëº´¤óµÈ¤¬3ÂåÌÜ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë9Æü(²Ð)¤Ë¤Ï¡ÖÂè20²óÈË¾»ÄâÂç¾Þ¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¾ÐÊ¡ÄâÅ´ÉÓ¡¦·Ëº´¤óµÈ¤Î2¿Í¤¬»Ë¾å½é¤ÎÆ±»þ¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£©️ABC¥é¥¸¥ª
¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿È¯É½Ä¾¸å¤Ë¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ì2¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿´¶¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
ËÁÆ¬¤«¤é´î³Ú´ÛAWARD¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å´ÉÓ¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡Ö²¶¤Ï¡¢¤ªÁ°¤¬¼è¤Ã¤¿¤é¥Û¥ó¥Þ¤Ë´î¤Ö¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¤ó¡£¤À¤«¤éÈ¯É½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤¿ー¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¶«¤Ü¤¦¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¤ó¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¡Ä¥à¥«¤Ä¤¯¤Í¤ó¤Ê¤¡¡£¡×¤ÈÅÊ¤ß¤òÅÇÏª¡£¡Ö(¿´¤ÎÃæ¤Î)¾®¤µ¤ÊËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤¬¤°¤Ã¤ÈÉâ¤¤¤Æ¤¤¿¤ï¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´î³Ú´ÛAWARDÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦²÷µó¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÊ¤ß¼»¤ß¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÊ£»¨¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÅÊ¤ß¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌÁÍ§¤À¤«¤é¤³¤½¤Îº´¤óµÈ¤ÎÉñÂæ¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Î»¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡ÖÇ®ÎÌ¡×¤È¡Ö¿²Å¾¤Ó¡×
Å´ÉÓ¤Ï¡ÖÊÆÄ«°ìÌç¤Ç¤¹¤è¡£·ËÊÆÄ«»Õ¾¢¤ÎÄï»Ò¡¢µÈÄ«»Õ¾¢¤ÎÄï»Ò¤Îº´¤óµÈ¤Ç¤¹¤è¡£ÃåÊª¤ÏÍð¤¹¤Ï¡¢Î©¤Ä¤ï¡¢Ë½¤ì¤ë¤ï¡ÄºÇ¸å¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¿²¤³¤í¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ï¡£¡×¤È¾¯¤·¥¤¥¸¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾Î»¿¡£ÁÛÁü¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤¿º´¤óµÈ¤ÎÇ®±é¤Ë¡¢Å´ÉÓ¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤¿¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·º´¤óµÈ¤Ï¡ÖÅ´ÉÓ¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÍî¸ì¤â¤·¤Æ¤ë¤·¡¢ÈË¾»Äâ¤âËþ°÷¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£ËÍ¤âÆÈ±é²ñ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É´°Çä¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÅ´ÉÓ¤µ¤ó¤ËÉé¤¤ÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤È¥È¥ó¥È¥ó¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£©️ABC¥é¥¸¥ª
»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤²÷¿Ê·â¡ª»Ë¾å½é¤Î¡ÖÈË¾»ÄâÂç¾Þ¡×¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ
Å·ËþÅ·¿ÀÈË¾»Äâ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ËºÇ¤â³èÌö¤·¤¿ÆþÌç25Ç¯°Ê²¼¤Î¾åÊýÍî¸ì½êÂ°¤ÎÍî¸ì²È¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÈË¾»ÄâÂç¾Þ¡×¡£Âè20²ó¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢¤Ê¤ó¤È¥³¥í¥³¥í¥é¥¸¥ª¤ÎÅ´ÉÓ¡¦º´¤óµÈ¤¬»Ë¾å½é¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
º´¤óµÈ¤Ï¼õ¾Þ¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤ÏÀµÄ¾¡¢¥³¥í¥³¥í¥é¥¸¥ª¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼è¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡ÖÍî¸ì°Ê³°¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¥³¥í¥³¥í¥é¥¸¥ª¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤â»Ï¤á¤é¤ì¤Æ¡£¤À¤«¤éÂ¾¤Î¿Í¤è¤ê¤â¤Ò¤È¤ÄÈ´¤¤ó¤Ç¤¿¤Î¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¡£¡×¤ÈÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¾ð¡¢¾Þ¥ìー¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¡¢¤½¤·¤Æ¾åÊýÍî¸ì¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬¸òºø¤¹¤ë¥³¥í¥³¥í¥é¥¸¥ª¡£Æó¿Í¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤Î¾å¥Î±ò¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¡Ö¤³¤Î¼õ¾Þ¤Ë¥³¥í¥³¥í¥é¥¸¥ª¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Íî¸ì¹¥¤¤Ê»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ê¥¢¥ë ¡É´îÏ»À¶È¬¡É ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤ÈÍî¸ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤·¤¿¤é¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯²á¤®¤ë¤Î¤Ç¡É¤¿¤ê¤Ê¤¤Æó¿Í¡É (¼ãÎÓÀµ¶³¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ)¡¢ ¤¤¤ä¸À¤¤²á¤®¤«¡©¾Ð¡¡¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¶á¤¤¾Íè¡ÉºÇ¶¯¤ÎÆó¿Í¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢È¯ÇË¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¼õ¾Þ¤Î¿´¶¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡ÖÅ´ÉÓ¡¦º´¤óµÈ¤Î¥³¥í¥³¥í¥é¥¸¥ª¡£¡×¤Ï12·î10Æü(¿å)¿¼Ìë0»þ¤«¤éÊüÁ÷¡£