山田花子、おかず3品を“のせただけ”シンプル手作り弁当を披露「ご飯がすすむオカズですね！」 “いつものサラダ”で彩り添える
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が8日、自身のブログを更新。3品おかずの“のせただけ”弁当を披露した。
【写真】「ご飯がすすむオカズですね！」山田花子が披露した、3品のおかず“のせただけ”のシンプル手作り弁当
普段から公演の合間に楽屋で食べる手作り弁当を紹介している山田。この日は「ランチはご飯の上に焼き鮭、たまご焼きソーセージ乗せた弁当」と説明し、白米の上に弁当の定番メニューとして知られる3品のおかずをのせたシンプルな手作り弁当を写真で披露。
横には、にんじんやブロッコリー、オクラなどの野菜が入った「いつものサラダ」が添えられており、栄養バランスが考えられていることがわかる。
コメント欄には「ご飯がすすむオカズですね！美味しいのがわかります〜」「花ちゃんの美の秘訣はブロッコリーサラダやね 凄い」など、さまざまな声が寄せられている。
