タレントの小倉優子さんが、自身のインスタグラムを更新。友人と一緒に作ったクリスマスケーキの写真を公開しました。



【写真を見る】【 小倉優子 】友人と作ったクリスマスケーキを公開 「ショートケーキは年に数回しか焼かないので 2026年は毎月練習したいなぁ」



小倉さんは、「友人とクリスマスケーキを作りました 楽しかった〜」と綴り、友人と２人で、それぞれが作った手作りのクリスマスケーキを手にした画像をを投稿。





小倉さんが作ったクリスマスケーキは、白い生クリームで丁寧に覆われたスポンジに、真っ赤な苺が山のように盛られ、サンタクロースの小さな人形と緑色のヒイラギの葉が飾られ、「MERRY CHRISTMAS」の文字が入ったチョコレートプレートが添えられています。





小倉さんは「生クリームの扱いがなかなか上達しません！ショートケーキは年に数回しか焼かないので、2026年は毎月練習したいなぁ できるかな」と、来年のショートケーキ作りに意欲を綴っています。





小倉さんの手作りケーキに多くのファンから「ケーキ屋さんのクリスマスケーキだと思いました」「すごいクオリティ」「これ手作りなのー!? びっくり」「いつかカフェをやって欲しい」といったコメントが寄せられてます。





