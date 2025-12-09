『M-1』3年連続準々決勝コンビ、解散を報告「3年半と短い活動期間でしたが…」 19日にラストライブ
お笑いコンビ・とらふぐの阿部直也が9日、自身のXを更新。コンビ解散することを伝えた。
【写真】燃え尽きるまで…覚悟のコメント『M-1』3年連続準々決勝コンビ・とらふぐ、解散を報告＜全文＞
阿部は「この度年内でとらふぐを解散する事になりました！」と報告し、「3年半と短い活動期間でしたが応援して頂いたお客さんありがとうございました！」「ライブに呼んでくれた皆さんも本当にありがとうございました！」と感謝。
今後について「僕自身の今後は未定ですが芸人は続けます！ここまで来たら燃え尽きるまでやらして貰います！」と伝えた。
また、阿部は今後の予定について「残りのライブは以下になります！」とし、「10日渋谷38マエ」「13日むとパンのオリジナルゲーム大会」「19日神速TIDライブ」と伝えた。
とらふぐは、2007年NSC東京校13期の同期である田畑祐一と阿部直也によって、22年に結成。同年から24年まで3年連続『M-1グランプリ』準々決勝敗退。今年は3回戦で敗退していた。
