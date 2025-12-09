日本時間2025年12月9日、3名の宇宙飛行士が搭乗したロシアの宇宙船「Soyuz MS-27（ソユーズMS-27）」が、ISS＝国際宇宙ステーションを離れて地球へ無事帰還しました。

8か月間のISS長期滞在を終えた3名が帰還

帰還したのはRoscosmos（ロスコスモス）のSergey Ryzhikov宇宙飛行士とAlexey Zubritsky宇宙飛行士、NASA＝アメリカ航空宇宙局のJonny Kim宇宙飛行士です。

3名が搭乗したSoyuz MS-27は、日本時間2025年12月9日10時41分にISSロシア区画の「Prichal（プリチャル）」モジュールから分離してISSを離脱。大気圏へ再突入した同船の帰還モジュールは、日本時間同日14時03分に、カザフスタン共和国の都市ジェスカスガンの南東へ着陸しました。

NASAによると、日本時間2025年4月8日に打ち上げられてISSに到着した3名は、今回のミッションで245日間の宇宙滞在を記録しています。

3回目のISS滞在となったRyzhikov宇宙飛行士の通算宇宙滞在時間は、合計603日になりました。また、Zubritsky宇宙飛行士とKim宇宙飛行士は、今回が初の宇宙飛行でした。

関連画像・映像

【▲ ISS＝国際宇宙ステーションを離れるロシアの宇宙船「Soyuz MS-27」（Credit: NASA）】

【▲ パラシュートを開いて降下する「Soyuz MS-27」宇宙船の帰還モジュール（Credit: NASA/Bill Ingalls）】

【▲ 「Soyuz MS-27」宇宙船で帰還したNASAのJonny Kim宇宙飛行士（Credit: NASA/Bill Ingalls）】

文・編集／sorae編集部

関連記事 ロシアが宇宙船「ソユーズMS-28」を打ち上げ 約3時間後にISSへ到着 宇宙船「ソユーズMS-26」が帰還 搭乗のNASA宇宙飛行士は“誕生日に帰還”ロシア、宇宙船「ソユーズMS-27」を打ち上げ 約3時間後にISS到着参考文献・出典NASA - International Space Station (NASA Blogs)