¡Ú¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡Ûºå¿À¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÉÍÅÄÂÀµ®¤ò³ÍÆÀ¡Ö¿´µ¡°ìÅ¾´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡ÄÌ»»18ËÜÎÝÂÇ¡¢±¦¤ÎÂçË¤¸õÊä
¡¡º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥×¥íÌîµå¤Î¡Ö¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡×¤¬9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºå¿À¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÉÍÅÄÂÀµ®³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±³°Ìî¼ê¤ÏÌÀË¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤«¤é18Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£±¦¤ÎÂçË¤¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é1·³¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£4Ç¯ÌÜ¤Î22Ç¯¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î6ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£Íâ23Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë103»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦234¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤Ï¥ä¥¯¥ë¥ÈµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡ÖÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Ç¤ÏÆþÃÄ¤«¤é7Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢º£¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç³èÌö¤¹¤ë»ö¤¬³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿´µ¡°ìÅ¾´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢°ìÉôÊý¼°¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ë°ÜÀÒ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢µåÃÄ¤Ï2½äÌÜ¤Ç¡Ö»ØÌ¾°Õ»×¡×¤¬¤Ê¤¯¤È¤â»²²ÃÉ½ÌÀ¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£Áª¼ê¤òÂ¾µåÃÄ¤Ë°ÜÀÒ¤µ¤»¤ëÌÜÅª¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£