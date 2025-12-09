「どん兵衛」のクーポンが毎日もらえる！ファミマ・ミニストップ・セブンのお得なキャンペーンまとめ《12月９日時点》
ファミリーマート、ミニストップ、セブン-イレブンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。
今回は2025年12月9日時点で発表されているお得情報をまとめました。
ローソンは無料飲料券の引換対象が追加に
ファミリーマートのキャンペーン【野菜飲料30円引き】
12月9日から22日までの期間、伊藤園の対象商品（各200ml）を30円引きで購入できるファミペイクーポンを配信しています。
対象商品は以下の通り。
●1日分の野菜
●栄養強化型 1日分の野菜
●充実野菜 理想のにんじん
ミニストップのキャンペーン【WAONポイント10％もらえる】
12月6日から14日までの期間にAEON Pay（イオンペイ）で支払うと、利用金額合計の10％が後日WAON POINTでもらえます。
ミニストップのモバイルオーダー（WEB版・アプリ版）のAEON Payのコード払いも対象です。
なお、もらえるポイントの上限は3000WAON POINT。Apple Pay WAON、モバイルWAON、プラスチックのWAONカード、クレジット機能付きWAONカードでの支払いは対象外です。
セブン-イレブンのキャンペーン【マウントレーニア30円引き】
12月4日から10日までの期間、対象のマウントレーニアを1本購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象のマウントレーニアは以下の通り。
●マウントレーニア カフェラッテ（240ml）
●マウントレーニア カフェラッテ ノンシュガー（240ml）
●マウントレーニア クリーミーラテ（240ml）
●マウントレーニア ディープエスプレッソ（240ml）
クーポン利用期間は12月4日から17日まで。【どん兵衛50円引き】
12月4日から17日までの期間、セブン-イレブンのアプリ会員限定で、対象のどん兵衛に使える50円引きクーポンが毎日届きます。
対象商品は以下の通り。
●日清の最強どん兵衛 かき揚げそば
●日清の最強どん兵衛 きつねうどん
●日清食品 どん兵衛 きつねうどん
●日清食品 どん兵衛 天ぷらそば
●日清食品 どん兵衛 特盛きつねうどん
●日清 どん兵衛 特盛天ぷらそば
●日清のどん兵衛 特盛鬼かき揚げうどん
●日清 北のどん兵衛 きつねうどん
●日清 北のどん兵衛 天ぷらそば
クーポン利用期間は、配信日を含む2日間です。【野菜飲料30円引き】
12月4日から17日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、対象の伊藤園の野菜飲料を1本購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象の野菜飲料は以下の通り。
●伊藤園 1日分の野菜（200ml）
●伊藤園 機能性栄養強化型 1日分の野菜（200ml）
●伊藤園 1日分の野菜 濃厚トマトミックス（200ml）
●伊藤園 鉄分野菜（200ml）
●伊藤園 ビタミン野菜（200ml）
クーポン利用期間は12月4日から24日まで。【ユンケル300円引き】
12月4日から31日までの期間、対象のユンケルを1本購入するごとに、次回使える300円引きクーポンがもらえます。
対象のユンケルは以下の通り。
●佐藤製薬 ユンケル ローヤルD3（50mL）
●佐藤製薬 ユンケル ローヤルF（50mL）
●佐藤製薬 ユンケル 滋養液ゴールドMX（50mL）
クーポン利用期間は12月4日から26年1月7日まで。【ウコン系ドリンク50円引き】
12月4日から31日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、対象のウコン系ドリンクを購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●ヘパリーゼW（100ml）
●ウコンの力（100ml）
●ウコンの力 スーパー（120ml）
●ウコンの力 超MAX（120ml）
クーポン利用期間は、12月4日から26年1月7日まで。【ブリトー30円引き】
12月12日から18日までの期間、ブリトーを30円引きで購入できます。
ローソンのキャンペーン【対象の飲料無料に追加】
12月2日から8日まで開催していたキャンペーンでもらえる飲料無料券。12月8日に以下の3品が引換対象に追加されました。
追加で引換対象になった飲料は以下の通り。
●伊藤園「お〜いお茶緑茶」（1L）
●伊藤園「お〜いお茶濃い茶」（1L）
●伊藤園「健康ミネラル麦茶」（1L）
発券期間はすでに終了しています。引換期間は12月15日までです。まだ引き換えていなかった人は、新しく対象となった飲料の引き換えを検討しても良さそう。
今週もコンビニ各社はさまざまなキャンペーンを実施。お得な機会を見逃さないで。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ