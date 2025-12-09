「どん兵衛」のクーポンが毎日もらえる！ファミマ・ミニストップ・セブンのお得なキャンペーンまとめ《12月９日時点》

ファミリーマート、ミニストップ、セブン-イレブンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2025年12月9日時点で発表されているお得情報をまとめました。

ローソンは無料飲料券の引換対象が追加に

ファミリーマートのキャンペーン

【野菜飲料30円引き】

12月9日から22日までの期間、伊藤園の対象商品（各200ml）を30円引きで購入できるファミペイクーポンを配信しています。

対象商品は以下の通り。

●1日分の野菜

●栄養強化型 1日分の野菜

●充実野菜 理想のにんじん

ミニストップのキャンペーン

【WAONポイント10％もらえる】

12月6日から14日までの期間にAEON Pay（イオンペイ）で支払うと、利用金額合計の10％が後日WAON POINTでもらえます。

ミニストップのモバイルオーダー（WEB版・アプリ版）のAEON Payのコード払いも対象です。

なお、もらえるポイントの上限は3000WAON POINT。Apple Pay WAON、モバイルWAON、プラスチックのWAONカード、クレジット機能付きWAONカードでの支払いは対象外です。

セブン-イレブンのキャンペーン

【マウントレーニア30円引き】

12月4日から10日までの期間、対象のマウントレーニアを1本購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象のマウントレーニアは以下の通り。

●マウントレーニア カフェラッテ（240ml）

●マウントレーニア カフェラッテ ノンシュガー（240ml）

●マウントレーニア クリーミーラテ（240ml）

●マウントレーニア ディープエスプレッソ（240ml）

クーポン利用期間は12月4日から17日まで。

【どん兵衛50円引き】

12月4日から17日までの期間、セブン-イレブンのアプリ会員限定で、対象のどん兵衛に使える50円引きクーポンが毎日届きます。

対象商品は以下の通り。

●日清の最強どん兵衛 かき揚げそば

●日清の最強どん兵衛 きつねうどん

●日清食品 どん兵衛 きつねうどん

●日清食品 どん兵衛 天ぷらそば

●日清食品 どん兵衛 特盛きつねうどん

●日清 どん兵衛 特盛天ぷらそば

●日清のどん兵衛 特盛鬼かき揚げうどん

●日清 北のどん兵衛 きつねうどん

●日清 北のどん兵衛 天ぷらそば

クーポン利用期間は、配信日を含む2日間です。

【野菜飲料30円引き】

12月4日から17日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、対象の伊藤園の野菜飲料を1本購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象の野菜飲料は以下の通り。

●伊藤園 1日分の野菜（200ml）

●伊藤園 機能性栄養強化型 1日分の野菜（200ml）

●伊藤園 1日分の野菜 濃厚トマトミックス（200ml）

●伊藤園 鉄分野菜（200ml）

●伊藤園 ビタミン野菜（200ml）

クーポン利用期間は12月4日から24日まで。

【ユンケル300円引き】

12月4日から31日までの期間、対象のユンケルを1本購入するごとに、次回使える300円引きクーポンがもらえます。

対象のユンケルは以下の通り。

●佐藤製薬 ユンケル ローヤルD3（50mL）

●佐藤製薬 ユンケル ローヤルF（50mL）

●佐藤製薬 ユンケル 滋養液ゴールドMX（50mL）

クーポン利用期間は12月4日から26年1月7日まで。

【ウコン系ドリンク50円引き】

12月4日から31日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、対象のウコン系ドリンクを購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●ヘパリーゼW（100ml）

●ウコンの力（100ml）

●ウコンの力 スーパー（120ml）

●ウコンの力 超MAX（120ml）

クーポン利用期間は、12月4日から26年1月7日まで。

【ブリトー30円引き】

12月12日から18日までの期間、ブリトーを30円引きで購入できます。

ローソンのキャンペーン

【対象の飲料無料に追加】

12月2日から8日まで開催していたキャンペーンでもらえる飲料無料券。12月8日に以下の3品が引換対象に追加されました。

追加で引換対象になった飲料は以下の通り。

●伊藤園「お〜いお茶緑茶」（1L）

●伊藤園「お〜いお茶濃い茶」（1L）

●伊藤園「健康ミネラル麦茶」（1L）

発券期間はすでに終了しています。引換期間は12月15日までです。まだ引き換えていなかった人は、新しく対象となった飲料の引き換えを検討しても良さそう。

今週もコンビニ各社はさまざまなキャンペーンを実施。お得な機会を見逃さないで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ