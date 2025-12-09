【週刊FLASH 12月23日号】 12月9日発売 価格：550円

「週刊FLASH」12月9日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

光文社は、「週刊FLASH 12月23日号」を12月9日に発売した。価格は550円。

今号では、「ミスFLASH2026グランプリ」3名を発表。ミスヤングチャンピオンとの「２冠」となる板野優さん、佐々木明音さん、美波那緒さんが選ばれ、表紙と巻頭を飾った。

アイドルユニット「ゆめのうさぎに」所属していた木村夢叶さんがFLASHに登場し、迫力あるスタイルを披露。また、水瀬陽菜乃さんはHカップのプロポーションを見せつけている。

また、アイドルグループ「シャルロット」の日比谷萌甘さんも登場。ミスFLASH2025の卒業グラビア第2弾として、葵成美さんが和風グラビアを披露するほか、南みゆかさんの新たな一面を引き出したグラビアも掲載される。

【ミスFLASH2026】

ミスFLASH2026(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

【木村夢叶さん】

木村夢叶(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大薮達也

【水瀬陽菜乃さん】

水瀬陽菜乃(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

FLASHデジタル写真集「初めてをキミに」水瀬陽菜乃(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【日比谷萌甘さん】

日比谷萌花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

FLASHデジタル写真集「大人への階段」日比谷萌花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

【葵 成美さん】

葵成美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

【南みゆかさん】

南みゆか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.

FLASHデジタル写真集「大人の顔をしてみた。」南みゆか(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.