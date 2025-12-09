オークマが売り出しを決議 最大５００万株、上限３５０万株の自社株買いも◇ オークマが売り出しを決議 最大５００万株、上限３５０万株の自社株買いも◇

オークマ<6103.T>は９日の取引終了後、三井住友トラストグループ<8309.T>傘下の三井住友信託銀行や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>傘下の三菱ＵＦＪ銀行など既存株主による合計４３４万７９００株の売り出しと、需要状況に応じた上限６５万２１００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施すると発表した。売り出し価格は１２月１７日から２２日のいずれかの日に決める。政策保有株式としてオークマ株式を持つ株主と議論を重ねた結果、今回の売出人となった既存株主から売却の合意を得られたため、公平な売却機会の提供と市場価格への影響の緩和を図り実施を決めた。



オークマは同時に取得総数３５０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の５．７８％）、取得総額１００億円を上限とする自社株買いを行うと開示した。売り出しに伴う株式需給への影響の軽減や株主還元の充実、資本効率の向上を目的とする。２０２６年１月１９日から８月３１日かけて東京証券取引所における市場買い付けで実施する。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS