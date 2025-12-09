リボミックが慈恵大及び関西医科大と光免疫療法に関する共同研究契約締結 リボミックが慈恵大及び関西医科大と光免疫療法に関する共同研究契約締結

リボミック<4591.T>がこの日の取引終了後、慈恵大学及び関西医科大学と光免疫療法に関する共同研究契約を締結したと発表した。



同社では、２３年９月に慈恵大学と共同研究契約を締結し、アプタマーの光免疫療法への応用可能性を検討してきたが、培養細胞を用いた試験で有望な成果が得られたことを受けて、次段階となる動物試験の推進と研究体制の更なる強化を目指し関西医科大学を加えた３者共同研究契約を締結した。なお、共同研究契約締結により、リボミックから両大学へ研究費の支払いが発生するものの、同件が業績に及ぼす影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS