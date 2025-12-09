女の幸せは…


子どもには元気に、自分の好きなように生きてほしい！

そう思っても、ついつい自分の理想を押し付けてしまうこともありますよね。

このエピソードで紹介するさやかも、幼い頃に実母から多くの理想の押し付けを受けていました。

望まない習いごと、好まない服、読みたくもない本…様々なところでストレスを感じ、自分が母となった今でも「娘の感性や好きなものは決して否定せず、尊重する」をモットーにするほど彼女の中に消えない影を落としているようです。

さやかが幼少期に母から押し付けられていた「理想」とは、どんなものだったのでしょうか。

絵ばっかり描いて！


女の幸せは


何がそんなにうれしいの？


母の実家は


母からすると…


こんな格好したくないのに


あるときは…


マンガじゃなくて…


自分のお小遣いで買ったものを捨てられても文句を言わず、母からの押し付けに慣れて諦めてしまっていたさやか。

彼女と同じように、母の理想を背負わされたらあなたはどうしますか？

