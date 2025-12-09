「女の幸せはいい人と出会うこと」？幼い頃に受けた母からの押し付けに今も縛られて
子どもには元気に、自分の好きなように生きてほしい！
そう思っても、ついつい自分の理想を押し付けてしまうこともありますよね。
このエピソードで紹介するさやかも、幼い頃に実母から多くの理想の押し付けを受けていました。
望まない習いごと、好まない服、読みたくもない本…様々なところでストレスを感じ、自分が母となった今でも「娘の感性や好きなものは決して否定せず、尊重する」をモットーにするほど彼女の中に消えない影を落としているようです。
自分のお小遣いで買ったものを捨てられても文句を言わず、母からの押し付けに慣れて諦めてしまっていたさやか。
彼女と同じように、母の理想を背負わされたらあなたはどうしますか？
【著者プロフィール】
にゃほこ
北海道在住のイラストレーター。
著＝にゃほこ／『“生きづまる”私たち』