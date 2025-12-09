「サポーターから不満の声」欧州で85発の日本代表FWがいまだ無得点…現地ファンは我慢の限界か「忍耐は揺らぎ始めた」「急激に転落」
バーミンガムに所属する古橋亨梧は12月６日、チャンピオンシップ（イングランド２部）第19節のサウサンプトン戦で59分から途中出場。ビッグチャンスを決めきれず、リーグ戦初ゴールはまたもお預けとなった。
今年の１月に通算85ゴールを挙げたセルティックかた移籍したフランスのレンヌでも無得点。もどかしい日々が続いている。
そんななか、セルティックの専門サイト『Celts Are Here』は、「キョウゴの2025年はフラストレーションのたまる激動の、グラスゴーで築いた水準から急激に転落した一年となった」と報じた。
「動きやフィニッシュ、大一番での勝負強さで称賛されたセルティックの元タリスマンは、キャリアで最も厳しい時期を経験している。１月のレンヌ移籍はサポーターに衝撃を与えた。フレッシュなチャレンジと思われたが、実際には失敗だった。ほとんど出場機会を得られず、リズムや自信を得られず、レンヌもキョウゴも前に進んだ。夏のバーミンガム移籍だ」
「本当にエキサイトしていた。バーミンガムはクリス・デイビスの下で大きく投資して昇格を目指し、トモキ・イワタがすでに在籍していて、ファンはキョウゴがゴール、エネルギー、少しの輝きをもたらしてくれると考えた。温かく歓迎され、SNSにセルティックでの全盛期のハイライト動画があふれた。だが、12月までに様相は大きく異なっている」
同メディアは古橋の不振が続き、「サポーターは何が間違えたのかと疑問を抱いている。チームは８位でまだ昇格争い中だが、キョウゴに対する忍耐は揺らぎ始めた」と続けている。
「サウサンプトン戦でのミスはムードを変えた。幸運な跳ね返りからの絶好機でクロスバーの上に外してしまったのだ。２点ビハインドだったバーミンガムは、ゴールが決まっていたら、再び勝負できただろう。だが、その代わりにサポーターからは不満の声があがり、日本人FWにスポットライトが当てられることになった」
「最近まで、キョウゴをめぐるムードは落ち着いていた。多くのバーミンガムファンは、彼が動きやプレス、つなぎのプレーで助けていると言っていた。だが、そのトーンはこの週末で変わった。容赦ないチャンピオンシップに対処できるのか、セルティックでかつて見せた自信を取り戻せるのか、疑念が増している」
古橋を取り巻く環境はさらに厳しくなっていくのか。復活が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ゴールまで数メートル…批判を浴びた古橋の決定機逸
