BTS¥¸¥ó¤Îµ¤ÉÊ°î¤ì¤ëÇò¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¶¸¡ªFREDºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦ÈþËÆ¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë²¦»ÒÍÍ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
BTS¤ÎJIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦FRED¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥É¡Ë¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②BTS¥¸¥ó¤Îµ¤ÉÊ°î¤ì¤ë¥¹ー¥Ä»Ñ ③¶ßÂÄ¯¤á¥Ø¥¢¤Î¥¸¥ó¡ßFRED ④Ã»È±¤¬¼ã¡¹¤·¤¤¥¸¥ó ⑤¹õ¥¹ー¥Ä¤¬âÁ¤·¤¤2024Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Çー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£Èþ¤·¤µ¤Ë¡È¸ì×ÃÎÏ¼º¤¦¡É¡¡BTS JIN¡¢¥À¥¤¥ä¤Îµ±¤¤ò¤Þ¤È¤¦Çò¥¹ー¥Ä»Ñ
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖFRED¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¢BTS¤ÎJIN¤È¶¦¤Ëº£¥·ー¥º¥ó¤Îßê¤á¤¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÇÈ©¤Ë¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¹ー¥Ä¤òÅ»¤Ã¤¿JIN¤Î»Ñ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¥»¥ó¥¿ー¥Ñー¥È¤Î¹õÈ±¤¬À°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¥«¥á¥é¤ò¼ÍÈ´¤¯»ëÀþ¤Ë¤Ïµ¤ÉÊ¤È¥ªー¥é¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥±ー¥Ö¥ë¤È¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥Õ¥©ー¥¹ 10¡×¥·¥êー¥º¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤È¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÇØ·Ê¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¥Ö¥ëー¤ÎÊõÀÐ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥ó ¥É¥¥ ¥¹ー¥¯¥ë ¥ê¥ó¥°¡×¤â¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤µ¤é¤ê¤ÈÃå¤±¤³¤Ê¤·¡¢JIN¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Â¸ºß´¶¤Ç¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÌ¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¡¢½À¤é¤«¤¯Èù¾Ð¤à»Ñ¤â¡£¥Û¥ê¥Çー¥àー¥É°î¤ì¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¸¥ó¤¯¤ó¤¬âÁ¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦ÈþËÆ¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë²¦»ÒÍÍ¡×¡Ö¥¸¥ó¤¯¤ó¼«¿È¤¬ÊõÀÐ¡×¡Ö¥¤¥ó¥Êー¤Ï¤â¤¦Ãå¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸ì×ÃÎÏÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®µ¤°î¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£