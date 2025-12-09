　9日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万576枚だった。うちプットの出来高が6484枚と、コールの4092枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の804枚（80円安192円）。コールの出来高トップは5万2000円の619枚（3円安74円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 4　　　 0　　　 1　　57000　
　　43　　　 0　　　 1　　56500　
　　73　　　-1　　　 1　　56000　
　 145　　　-1　　　 1　　55500　
　 285　　　-2　　　 1　　55000　
　 149　　　-2　　　 2　　54500　
　　18　　　-2　　　 3　　54375　
　　14　　　-3　　　 3　　54250　
　　13　　　-3　　　 4　　54125　
　 303　　　-1　　　 5　　54000　
　　31　　　-3　　　 5　　53875　
　　79　　　-3　　　 6　　53750　
　　13　　　-3　　　 7　　53625　
　 102　　　-5　　　 7　　53500　
　　 1　　　-4　　　 8　　53375　
　　23　　　-6　　　10　　53250　
　　17　　　-5　　　12　　53125　
　 285　　　-6　　　13　　53000　
　　25　　　-5　　　16　　52875　
　　92　　 -10　　　19　　52750　
　　28　　　-8　　　23　　52625　
　 248　　　-7　　　32　　52500　
　　25　　 -13　　　30　　52375　
　　88　　 -16　　　39　　52250　
　　32　　　-1　　　52　　52125　
　 619　　　-3　　　74　　52000　
　　32　　 -15　　　71　　51875　
　 122　　 -21　　　85　　51750　
　　39　　 -31　　 102　　51625　
　 292　　　+5　　 160　　51500　　 925 　　-175　　　 3　
　　32　　 -22　　 161　　51375　
　 115　　 -27　　 191　　51250　
　　38　　 +13　　 271　　51125　　 690 　　-140　　　 1　
　 344　　　+5　　 305　　51000　　 590 　　-290　　　28　
　　20　　　+2　　 300　　50875　
　　53　　 -30　　 375　　50750　　 425 　　-150　　　13　
　　60　　 +10　　 440　　50625　　 405 　　-115　　　15　
　 132　　 -15　　 515　　50500　　 365 　　 -80　　 267　
　　 1　　 +55　　 540　　50375　　 310 　　 -95　　　53　
　　 4　　 +55　　 650　　50250　　 262 　　-203　　　52　
　　　　　　　　　　　　　50125　　 234 　　-151　　　19　
　　49　　 +30　　 850　　50000　　 192 　　 -80　　 804　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 173 　　 -75　　　32　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 150 　　 -75　　　46　
　　 3　　　　　　1170　　49625　　 130 　　 -76　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　95 　　 -70　　 406　
　　　　　　　　　　　　　49375　　　99 　　 -48　　　27　
　　　　　　　　　　　　　49250　　　81 　　 -61　　　88　
　　　　　　　　　　　　　49125　　　75 　　 -51　　　24　
　　 1　　 +15　　1535　　49000　　　61 　　 -39　　 338　
　　　　　　　　　　　　　48875　　　56 　　 -34　　　34　
　　　　　　　　　　　　　48750　　　51 　　 -30　　　76　
　　　　　　　　　　　　　48625　　　44 　　 -28　　　11　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　41 　　 -24　　 354　
　　　　　　　　　　　　　48375　　　36 　　 -25　　　36　