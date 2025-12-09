日経225オプション12月限（9日日中） 5万円プットが出来高最多804枚
9日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万576枚だった。うちプットの出来高が6484枚と、コールの4092枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の804枚（80円安192円）。コールの出来高トップは5万2000円の619枚（3円安74円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 0 1 57000
43 0 1 56500
73 -1 1 56000
145 -1 1 55500
285 -2 1 55000
149 -2 2 54500
18 -2 3 54375
14 -3 3 54250
13 -3 4 54125
303 -1 5 54000
31 -3 5 53875
79 -3 6 53750
13 -3 7 53625
102 -5 7 53500
1 -4 8 53375
23 -6 10 53250
17 -5 12 53125
285 -6 13 53000
25 -5 16 52875
92 -10 19 52750
28 -8 23 52625
248 -7 32 52500
25 -13 30 52375
88 -16 39 52250
32 -1 52 52125
619 -3 74 52000
32 -15 71 51875
122 -21 85 51750
39 -31 102 51625
292 +5 160 51500 925 -175 3
32 -22 161 51375
115 -27 191 51250
38 +13 271 51125 690 -140 1
344 +5 305 51000 590 -290 28
20 +2 300 50875
53 -30 375 50750 425 -150 13
60 +10 440 50625 405 -115 15
132 -15 515 50500 365 -80 267
1 +55 540 50375 310 -95 53
4 +55 650 50250 262 -203 52
50125 234 -151 19
49 +30 850 50000 192 -80 804
49875 173 -75 32
49750 150 -75 46
3 1170 49625 130 -76 9
49500 95 -70 406
49375 99 -48 27
49250 81 -61 88
49125 75 -51 24
1 +15 1535 49000 61 -39 338
48875 56 -34 34
48750 51 -30 76
48625 44 -28 11
48500 41 -24 354
48375 36 -25 36
