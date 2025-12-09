　9日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4565枚だった。うちプットの出来高が3226枚と、コールの1339枚を上回った。プットの出来高トップは4万8500円の267枚（70円安645円）。コールの出来高トップは5万4000円の167枚（8円高268円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　 1　　70000　
　　 1　　　 0　　　 1　　68000　
　　 1　　　 0　　　 3　　65000　
　　 8　　　-1　　　 5　　63000　
　　71　　　-1　　　 7　　62000　
　　34　　　-1　　　10　　61000　
　　55　　　-1　　　14　　60000　
　　10　　　-1　　　19　　59500　
　　46　　　+1　　　24　　59000　
　　51　　　+1　　　30　　58500　
　　27　　　+2　　　39　　58000　
　　11　　　-3　　　42　　57500　
　　25　　　+5　　　62　　57000　
　　11　　　-4　　　68　　56500　
　　26　　 +13　　 101　　56000　
　　25　　　+5　　 125　　55500　
　　64　　 +16　　 171　　55000　
　　11　　 +11　　 205　　54500　
　　 1　　　　　　 223　　54375　
　　 1　　　+7　　 240　　54250　
　 167　　　+8　　 268　　54000　
　　15　　 +15　　 288　　53875　
　　14　　 +13　　 305　　53750　
　　 8　　 +15　　 320　　53625　
　 102　　 +25　　 350　　53500　
　　10　　 +15　　 370　　53375　
　　 7　　 +15　　 405　　53250　
　　20　　 +25　　 440　　53125　
　 136　　 +25　　 465　　53000　
　　20　　 +35　　 480　　52875　
　　68　　　 0　　 505　　52750　
　　38　　 +10　　 580　　52500　
　　51　　 +40　　 635　　52375　
　　 3　　 +25　　 655　　52250　
　　20　　　+5　　 715　　52000　
　　 3　　 +90　　 925　　51500　
　　12　　　　　　1070　　51125　
　 151　　 +10　　1135　　51000　　1590 　　 -20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50875　　1430 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1370 　　 -55　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50625　　1315 　　　　　　　 1　
　　 1　　+100　　1350　　50500　　1260 　　-135　　　18　
　　 2　　 +20　　1480　　50375　
　　　　　　　　　　　　　50250　　1160 　　-125　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　50125　　1075 　　 -85　　　 2　
　　10　　 +45　　1660　　50000　　1045 　　 -75　　　55　
　　　　　　　　　　　　　49875　　1000 　　 -60　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 955 　　 -65　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 880 　　-100　　　23　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 915 　　 +20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 815 　　 -85　　　36　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 795 　　 -70　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 725 　　 -85　　　90　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 685 　　-110　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 690 　　 -35　　　15　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 660 　　 -80　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 645 　　 -70　　 267　
　　　　　　　　　　　　　48375　　 585 　　　　　　　43　