日経225オプション1月限（9日日中） 4万8500円プットが出来高最多267枚
9日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4565枚だった。うちプットの出来高が3226枚と、コールの1339枚を上回った。プットの出来高トップは4万8500円の267枚（70円安645円）。コールの出来高トップは5万4000円の167枚（8円高268円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 1 70000
1 0 1 68000
1 0 3 65000
8 -1 5 63000
71 -1 7 62000
34 -1 10 61000
55 -1 14 60000
10 -1 19 59500
46 +1 24 59000
51 +1 30 58500
27 +2 39 58000
11 -3 42 57500
25 +5 62 57000
11 -4 68 56500
26 +13 101 56000
25 +5 125 55500
64 +16 171 55000
11 +11 205 54500
1 223 54375
1 +7 240 54250
167 +8 268 54000
15 +15 288 53875
14 +13 305 53750
8 +15 320 53625
102 +25 350 53500
10 +15 370 53375
7 +15 405 53250
20 +25 440 53125
136 +25 465 53000
20 +35 480 52875
68 0 505 52750
38 +10 580 52500
51 +40 635 52375
3 +25 655 52250
20 +5 715 52000
3 +90 925 51500
12 1070 51125
151 +10 1135 51000 1590 -20 1
50875 1430 1
50750 1370 -55 3
50625 1315 1
1 +100 1350 50500 1260 -135 18
2 +20 1480 50375
50250 1160 -125 7
50125 1075 -85 2
10 +45 1660 50000 1045 -75 55
49875 1000 -60 3
49750 955 -65 4
49500 880 -100 23
49375 915 +20 1
49250 815 -85 36
49125 795 -70 1
49000 725 -85 90
48875 685 -110 1
48750 690 -35 15
48625 660 -80 4
48500 645 -70 267
48375 585 43
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 1 70000
1 0 1 68000
1 0 3 65000
8 -1 5 63000
71 -1 7 62000
34 -1 10 61000
55 -1 14 60000
10 -1 19 59500
46 +1 24 59000
51 +1 30 58500
27 +2 39 58000
11 -3 42 57500
25 +5 62 57000
11 -4 68 56500
26 +13 101 56000
25 +5 125 55500
64 +16 171 55000
11 +11 205 54500
1 223 54375
1 +7 240 54250
167 +8 268 54000
15 +15 288 53875
14 +13 305 53750
8 +15 320 53625
102 +25 350 53500
10 +15 370 53375
7 +15 405 53250
20 +25 440 53125
136 +25 465 53000
20 +35 480 52875
68 0 505 52750
38 +10 580 52500
51 +40 635 52375
3 +25 655 52250
20 +5 715 52000
3 +90 925 51500
12 1070 51125
151 +10 1135 51000 1590 -20 1
50875 1430 1
50750 1370 -55 3
50625 1315 1
1 +100 1350 50500 1260 -135 18
2 +20 1480 50375
50250 1160 -125 7
50125 1075 -85 2
10 +45 1660 50000 1045 -75 55
49875 1000 -60 3
49750 955 -65 4
49500 880 -100 23
49375 915 +20 1
49250 815 -85 36
49125 795 -70 1
49000 725 -85 90
48875 685 -110 1
48750 690 -35 15
48625 660 -80 4
48500 645 -70 267
48375 585 43