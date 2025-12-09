日経225オプション2月限（9日日中） 4万8000円プットが出来高最多50枚
9日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は196枚だった。うちプットの出来高が161枚と、コールの35枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の50枚（1005円）。コールの出来高トップは6万3000円の27枚（31円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
27 31 63000
5 42 62000
3 -100 455 55000
49000 1300 -80 2
48000 1005 50
46000 700 0 7
45000 530 2
43500 400 1
43000 360 48
41500 269 1
41250 259 1
41000 241 1
40750 235 1
40500 228 1
40250 215 -25 1
40000 210 2
35000 105 10
29000 54 1
28000 46 +6 1
20000 14 -2 20
16000 9 -2 11
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
27 31 63000
5 42 62000
3 -100 455 55000
49000 1300 -80 2
48000 1005 50
46000 700 0 7
45000 530 2
43500 400 1
43000 360 48
41500 269 1
41250 259 1
41000 241 1
40750 235 1
40500 228 1
40250 215 -25 1
40000 210 2
35000 105 10
29000 54 1
28000 46 +6 1
20000 14 -2 20
16000 9 -2 11
株探ニュース