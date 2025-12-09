　9日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は196枚だった。うちプットの出来高が161枚と、コールの35枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の50枚（1005円）。コールの出来高トップは6万3000円の27枚（31円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　27　　　　　　　31　　63000　
　　 5　　　　　　　42　　62000　
　　 3　　-100　　 455　　55000　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1300 　　 -80　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48000　　1005 　　　　　　　50　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 700 　　　 0　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 530 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 400 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 360 　　　　　　　48　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 269 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 259 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 241 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 235 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 228 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 215 　　 -25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 210 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 105 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　54 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　46 　　　+6　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　14 　　　-2　　　20　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　 9 　　　-2　　　11　


株探ニュース