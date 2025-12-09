鮮やかで躍動感のある美しいサウンドが魅力！【ゼンハイザー】のヘッドセットがAmazonに登場中‼
クオリティの高く、鮮やかな重低音が魅力!【ゼンハイザー】のヘッドセットがAmazonに登場!
ゼンハイザーのMOMENTUM（モメンタム）シリーズ、音質の高さをさらに進化させるだけでなくアダプティブノイズキャンセリングを搭載し、約60時間再生のバッテリーと、長時間リスニングに必要な快適性を向上。
自社開発の42ミリトランスデューサーは歪みを抑え、低音から繊細な高音、細部まで豊かに描き、全周波数帯域を忠実に再現。鮮やかで躍動感のある美しいサウンドを届けてくれる。
基幹パーツの一つである振動板には新たな素材を採用し耐久性も強化。
Bluetooth用チップと、さらにDACとANCの役割を担うチップをもう一つ搭載。2基のチップで全体のパフォーマンスを効率化し、音の質も大幅に向上。
バッフル角度の設計により、自然で壮大なサウンドステージを創出。
低遅延で、さらにきめの細かいサウンドで包み込みこんでくれる。
