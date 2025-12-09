青森地震で台湾人観光客がとった行動に日本のネット民感動―台湾メディア

台湾メディアのETtodayは、青森県で地震に遭遇した台湾人観光客がとった行動が、日本のネット民の感動を呼んでいると報じた。

8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖で最大震度6強の地震が発生。地震に遭遇した台湾人観光客が撮影した動画がSNSで反響を呼んでいる。動画は、旅館の一室で撮影されたものとみられ、激しい揺れの中で台湾人らが必死にテレビを押さえ、揺れがある程度収まると畳の上にゆっくりと倒して置く様子が映っていた。

この動画は当初、SNS・Threads（スレッズ）に投稿されたもののようだが、台湾メディアに取り上げられたことがきっかけで日本のX（旧ツイッター）にも転載され、注目を集めた。

日本のネットユーザーからは「台湾人観光客は本当にすごい！ホテルのテレビを必死で守って、揺れが落ち着いたらそっと置く。優しい」「落ち着いた行動と配慮をありがとう。でも、まず避難を！」「必死にテレビを押さえて守ってくれて、感動して泣きそう。ありがとう。どうか無事に帰国してね」「さすが台湾人。とっさにこういう行動はなかなか取れるものじゃない」といった声が上がったという。

また、「明らかに怖がっているのに、話し方が柔らかくてすごくいい人そう」「緊急時こそ、その人の本性が出る。強くて優しい台湾の人を見て目が潤んだ」といった声のほか、「テレビも大事だけど、まず自分の頭を守ってください」「テレビよりも自分たちの身を守ってください！本当にありがたいけど」と身の安全を第一に行動するよう呼び掛けるコメントもあったと記事は伝えている。（翻訳・編集/北田）