½ã¾ð¤Î¥¢¥Õ¥£¥ê¥¢¡¦ºùÅÄ¥¢¥ó¥Ê¤¬Â÷¤¹Ì¤Íè¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÇä¤ì¤¿¤éºÆ²ÃÆþ¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡½¡ÈÌû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡É¤Ø¤ÎºÇ¸å¤ÎÌóÂ«
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë½ã¾ð¤Î¥¢¥Õ¥£¥ê¥¢¤ÎºùÅÄ¥¢¥ó¥Ê¤¬¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£9Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤Î½ªËë¤òÁ°¤Ë¡¢°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡ÖÌû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤Î¶¯¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¨¡¼¥ë¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¡ÖÂ¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¶¯¤ß¤Ï¡©¡×¡½¡½¤³¤Á¤é¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎÀ¸ÃÂº×¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤È¥²¥¹¥È¡¢½ã¾ð¤Î¥¢¥Õ¥£¥ê¥¢¡ÊÌû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡Ë¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¸ÄÀ¤¬½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º£¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î»Ñ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¿¤ÀÌÌÇò¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÈÖ¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤É¤³¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤è¤ê¡¢¤¿¤Ö¤ó·ë¹½¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢°ì»åÍð¤ì¤Ì¥À¥ó¥¹¤ÈåÌÌ©¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²ÎÀ¼¤Ç´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡£¸ÄÀË¤«¤Ê¡ÖÌû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤¬¡¢¸·¤·¤¤ÃÃÏ£¤ÎËö¤Ë°ì¤Ä¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¤Î¤è¤¦¤ËÌöÆ°¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤³¤½¤¬¡¢½ã¾ð¤Î¥¢¥Õ¥£¥ê¥¢¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¤Íè¤ò¡¢ºùÅÄ¤Ï¤É¤¦¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¥¢¥Ë¥á¤È¤«¥²¡¼¥à¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÏ©Àþ¤ÇºÇÁ°Àþ¤ËÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£À¼Í¥¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¡¦¥¢¥Ë¥á¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÆ»¡£¤½¤³¤Ë¾¡µ¡¤¬¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Â´¶È¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¡¢Èà½÷¤é¤·¤¤ºÇ¹â¤ÎÃÖ¤ÅÚ»º¤È¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÇä¤ì¤¿¤é¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆºÆ²ÃÆþ¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÃ¯¤è¤ê¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¸ý¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢ºÇÂç¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤À¡£
¡¡¡Ö¡È¤á¤Ã¤Á¤ãÇä¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¡É¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ìû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤Ø¤Î¡¢ºÇÂç¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¤À¡£ºùÅÄ¥¢¥ó¥Ê¤¬¿®¤¸¤¿²ÄÇ½À¤ò¶»¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¿·¤¿¤Ê¹Ò³¤¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ä¡£