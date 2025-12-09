中村仁美、夫・さまぁ〜ず大竹の誕生日に「この先も一緒に生きよう」 “ラブラブ”な投稿に反響「感動です」
フリーアナウンサーの中村仁美（46）が9日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・さまぁ〜ず大竹一樹の58歳の誕生日を報告し、粋な言葉を送った。
【写真】「すてきな言葉に朝から泣いちゃう！」中村仁美が公開した夫・大竹の誕生日ケーキ
中村は「HAPPY BIRTHDAY !!!」とメガネの絵文字を添えて、「58」のロウソクがデコレーションされた誕生日ケーキをアップ。ハッシュタグには「#12月8日 #誕生日 #この先も一緒に生きよう」と付け、夫婦の仲むつまじい関係性をのぞかせた。
この投稿に、コメント欄には「素敵なハッシュタグに感動です」「どうかずっと健康でいてほしいです！」「すてきな言葉に朝から泣いちゃう！」「ひとみちゃんのハッシュタグにキュンとしました」などと、中村のコメントに反響が集まっている。
中村は2011年に大竹と結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男の誕生を発表した。
