秋元康氏、作家生活50年 今でもアイドル楽曲作詞できる理由「ずっと片想いしている」「17歳の夏のイメージのまま」
きのう12月8日、AKB48は劇場オープン20周年を迎え『AKB48劇場20周年特別記念公演』を開催した。AKB48劇場で最初に行なった公演「PARTYが始まるよ」を披露し、アンコールでは前田敦子・高橋みなみら第1期生17人も集結。全員で「桜の花びらたち」を歌唱した。
【写真】1期生も登場で圧巻！秋元康氏を囲むAKB48メンバー
公演前には秋元氏がAKB48劇場を訪れ、壁に“I’m on your side”と直筆メッセージを残した。そして、たかみな・指原莉乃、現役メンバーの倉野尾成美・小栗有以・伊藤百花とともに囲み取材に応じた。
まず“I’m on your side”というメッセージについて「“僕は味方だよ”という意味。お客様にもここに来るたびにメンバーを応援したいと思ってほしいし、昨日のコンサートを見て、お客様がずっとAKB48の味方でいてくれたからここまで続いた」とファンの存在の大きさを強調。コンサート内で“康コール”が起きていたことにも触れつつ「改めて、よく20年も書き続けてこれたなって。ずっと片想いしている。17歳の夏のイメージのまま書いている」と述べ、作家生活50年を迎える心境を語った。
さらに（昨日のコンサート1曲目、第1期生6人による）「桜の木になろう」からすでに涙していたことを明かし、「マスクで拭いていた」と笑いながら振り返ると、たかみなが「私と一緒じゃないですか！？」と反応。高橋は出演前に「1曲目だから絶対泣かないように」とほかの1期生に注意していたそうだが「いざ出たら大号泣してしまって、敦子にも笑われた」と語っていた。
