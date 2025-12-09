Image:楽天市場

楽天市場では、2025年12月4日（木）20時から12月11日（木）1時59分まで3ヶ月に1度の「楽天スーパーSALE」が開催中。

現在、豆・水計量不要の全自動で、好みの味や豆の種類に合わせた「マイベストな挽き目」を見つけられるsiroca（シロカ）のコーン式全自動コーヒーメーカー「カフェばこPRO」が、お得に登場しています。

また、「ショップ買いまわり」で最大7,000ポイントがゲット可能。是非チェックしてみてください。

【シロカ公式ストア限定モデル】コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO｜ガラスサーバー 豆・粉対応 豆・水計量不要 挽き目無段階調節可能 最大6杯 タイマー予約機能 マグカップ直接抽出 ステンレスフィルター付き｜CM-6C261(HL) ライトグレー☆ 24,750円 （16％オフ：12月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

豆・水が計量不要で専門店のような味を自宅で楽しめる。シロカのコーン式全自動コーヒーメーカーが16％オフの最安値

siroca（シロカ）の「カフェばこPRO」は、豆・水計量不要でワンタッチ抽出できる全自動コーヒーメーカーです。

豆と水をセットすれば、あとはボタンを押すだけで挽き〜蒸らし〜抽出まで自動で完了。朝の慌ただしい時間や、コーヒーをサッと飲みたいときでも「豆の準備」「粉の軽量」「お湯の温度調整」などの手間が省けて本格的なコーヒーを手軽に楽しめます。今なら16％オフと過去最安値で販売中です。

通常のサーバー抽出だけでなく、マグカップ1杯分だけ淹れられる「じかマグ」機能があるため、「とりあえず1杯だけのみたい」時にも便利です。

挽きたて＆淹れたての香りと味が楽しめる本格派マシン

内蔵のコーン式ミルは摩擦熱が少なく均一に豆を挽ける方式で、豆の香りや風味をしっかり活かしたコーヒーが淹れられます。挽き目は無段階で細かく調整でき、好みの味や豆の種類に合わせた「マイベストな挽き目」を見つけて味を追求できるのも魅力です。

また、豆に合わせて高温帯/低温帯から抽出温度が選べるので豆のおいしさを最大限に引き出すことができます。

標準でステンレスフィルターが付属するため、繰り返し使えて、紙フィルターのように買い足す必要がありません。コーヒーのオイルも活かせ、経済的かつ環境にも配慮された設計も◎。

手間をかけずに美味しいコーヒーを楽しみたい方はぜひチェックしてみてください。

