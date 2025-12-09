12月6日、木村拓哉がYouTubeで日本橋の老舗雑貨店を訪れた動画を公開。その中で木村の“家族サービス”が垣間見られ、癒されるファンが続出している。

木村は散歩マスターである雑誌『散歩の達人』（交通新聞社）の女性編集長・平岩さんとともに、さまざまな場所を探索する企画「木村探歩！」を続けている。11月29日に投稿した動画から2回続けて、日本橋に足を運んだ。

「木村さんと平岩さんは、創業300年を超えるブラシや刷毛などを中心に扱う老舗雑貨店を訪れました。2カ月以上毛が広がらない馬の毛を使った歯ブラシや、髪をとかすと艶が出る4万4000円のヘアブラシが紹介されました。平岩さんがヘアブラシで髪をとかしたところ、ブラシに触れた部分に艶が出て、木村さんは驚いていましたよ」（スポーツ紙記者）

長い歴史を誇る雑貨店の商品に終始、興奮しきりだった木村。一方で、YouTubeのコメント欄では

《家族の分の歯ブラシも買う気遣いがほんといいお父さん》

《勿論歯ブラシは家族の分迄 人との接し方に愛を感じる 気遣いのある人》

《頭のブラシは娘さんのお土産なんだろうね！》

など、木村の買い物姿に注目する声が上がっている。木村は歯ブラシやヘアブラシを購入したが、家族への気遣いを感じたようだ。

「歯ブラシを買う際、迷うことなく、白、ピンク、青、緑の4色を手に取りました。木村さんは、妻の工藤静香さん、長女でフルート奏者のCocomiさん、次女で女優のKoki,さんの4人家族なので、すぐに歯ブラシを4つ取ったことから、家族へのお土産だと感じた人も多かったのでしょう。

これまでも、YouTubeの買い物ロケで、プライベート用に4人分買う場面もあったため、木村さんの“家族サービス”に癒される人もいたのだと思われます」（芸能記者）

2000年に静香と結婚した木村は、結婚25周年を迎えた。結婚後、木村が公の場で家族について語ることは少なかったが、最近は変化も見られるという。

「11月16日の有働由美子さんの情報番組『有働Times』（テレビ朝日系）のインタビュー企画に出演したときのことです。俳優業や音楽活動などの話題に加えて、有働さんから娘との関係性についても質問されたのです。木村さんは、『娘が恋人を連れてきたらどうするか？』という話題にも言及し、SNSでも好評でした。最近、徐々に見えてきた父親像が支持されているようです」（同前）

木村家4人は全員が芸能活動をし、なにかと話題に事欠かない。父である木村の何気ない気遣いが、ファミリーを支えているのかもしれない。