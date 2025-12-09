くら寿司は、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」とコラボした「オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」第2弾を12月12日より開催する。

くら寿司では、11月28日よりTVアニメ「僕のヒーローアカデミア」とのコラボキャンペーンが実施されている。今回、「ビッくらポン！」のコラボ景品に加え、12月12日より新たにスタートする「プレゼントキャンペーン」第2弾の景品「マルチシート（B5サイズ）」がメディア向けにお披露目された。

また、同時開催される「極上かにフェア」で提供されるメニューや、11月28日より販売されているクリスマスを彩るスイーツ、ご当地の旬なネタが提供される「本日のおすすめシリーズ」の試食会も実施されたので、本稿ではこれらの内容も併せて紹介していく。

□くら寿司×TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」コラボキャンペーンのページ

「ビッくらポン！」で当たるくら寿司×「ヒロアカ」オリジナルグッズ

開催期間：11月28日～12月31日 ※なくなり次第終了

「ビッくらポン！」は、くら寿司店舗内の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れることで挑戦できるゲーム。コラボキャンペーン期間中、「ビッくらポン！」で当たりが出ると、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」に登場するキャラクターがデザインされたラバーアクセサリーや、缶バッジ、マグネットシート2枚セットなどがもらえる。

各景品はいずれも今回のキャンペーンでしか手に入れることができない特別なものとなっているので、気になっている方はぜひくら寿司へ足を運んで美味しいお寿司に舌鼓を打ちつつ、景品をゲットしていただきたい。

【ラバーアクセサリー 全6種】

デフォルメ姿がかわいいラバーアクセサリーは全6種

サイズはこんな感じ。小さいながら細部まで忠実に再現されている

推しキャラ集めてジャラっとカバンなどに付けて楽しむのもよさそうだ

【缶バッジ 全21種】

缶バッジは雄英高校1年A組が大集合の全21種！ もちろんイレイザー・ヘッドこと相澤先生も入っている

背景などはそれぞれのヒーローカラーイメージとなっているのも熱い

【マグネットシート2枚セット 全10種】

マグネットシートは作中の名シーンなどがデザインされた2枚セット全10種が用意されている

アニメを振り返れるアイテムとなっている

くら寿司×「ヒロアカ」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾

開催期間：12月12日～ ※なくなり次第終了

景品：マルチシート（B5サイズ） ※合計で先着30万名限定

期間中、くら寿司にて2,500円のお会計ごとにTVアニメ「僕のヒーローアカデミア」に登場するキャラクターたちがデザインされたグッズがもらえるプレゼントキャンペーンが実施される。プレゼントキャンペーンは計3回にわたって開催。今回は12月12日よりスタートする第2弾の景品「マルチシート（B5サイズ）」がお披露目された。

第2弾景品「マルチシート（B5サイズ）」は、緑谷出久、爆豪勝己、轟焦凍に加え、ヴィラン連合より死柄木弔、荼毘、トガヒミコの3人が描かれた計4種のデザインが用意される。キャラクターはそれぞれデフォルメ姿で描かれており、本コラボでしか手に入れることができないものとなっている。

景品は全店舗で合計先着30万名限定と数に限りがあり、なくなり次第終了となってしまう。第1弾はかなりの人気でキャンペーン開始後すぐに完売となってしまったとのことだ。確実に景品を手に入れたいという方は早めに対象店舗へ行くことをオススメする。

【マルチシート（B5サイズ）全4種】

マルチシートはプラ素材となっていて、下敷きなど様々な用途に使える。もちろん額などに入れて飾っておくのもよさそうだ。デザイン違いの全4種が用意されていて、裏は無地となっている

極上かにフェア

開催期間：12月12日～

くら寿司ではTVアニメ「僕のヒーローアカデミア」とのコラボキャンペーン期間中、様々なフェアが同時開催される。今回は「本ズワイガニ三種盛り」や「丸ズワイガニ（一貫）」など、カニを贅沢に楽しめる「極上かにフェア」が期間限定開催となる。

また、11月28日からは、この時期限定のクリスマスを彩る「いちごのショートケーキパフェ」といった冬のスイーツが販売されているほか、一部店舗では「日本各地のおいしい魚をもっと身近に！」をテーマにした新企画「本日のおすすめシリーズ」が開始している。

この「本日のおすすめシリーズ」は、くら寿司独自の流通システムにより、都市部にいながら、離れた産地の新鮮な魚を手軽に楽しめるというもので、各地の旬の魚や高級魚を日替わり一皿350円で販売。どのネタが提供されるかはその日にあがってくる魚次第で、店頭に行ってみてからのお楽しみという、斬新な企画となっているので、対象店舗を訪れた際はぜひチェックしていただきたい。

今回紹介したこれらのメニューも「ビッくらポン!」やコラボプレゼントキャンペーンの対象となっており、特別なメニューを堪能しつつキャンペーンも楽しめるというとてもお得な気分が味わえる。ぜひこの機会にくら寿司へ足を運んでみてはいかがだろうか。

□「本日のおすすめシリーズ」のページ

【極上かにフェアメニュー（一部）】

本ズワイガニ三種盛り 価格：420円 販売期間：12月12日～12月21日

【本日のおすすめシリーズメニュー（一部）】

北陸 寒ぶり 価格：350円 販売期間：11月28日～

北陸 せこがに軍艦 価格：350円 販売期間：11月28日～

伊豆・三崎 炙り金目鯛 価格：350円 販売期間：11月28日～

【冬のスイーツ（一部）】

いちごのショートケーキパフェ 価格：530円 販売期間：11月28日～12月25日

クリスマスらしいピック付きだ

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会