¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡¦´äºê¤¦Âç¡¡Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤òÂçÀä»¿¡Ö¸ÀÆ°¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡×
¡¡£Î£È£ËÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡×¤Î´äºê¤¦Âç¡Ê£´£·¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ïºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬È¬±À¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡Ö»×¤¤½Ð¤Îµ¡×¤ò»²¹Í¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤Ë½»¤àË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÎÆü¡¹¤ò¤Ä¤Å¤ëÊª¸ì¤À¡£
¡¡´äºê¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍèÆü¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¾¾¹¾¿·Êó¤Î¼«¾ÎÉÒÏÓµ¼Ô¡¦³áÃ«¸ãÏº¡£ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´äºê¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·Ú¤¯¤Æ¿À½Ðµ´Ë×¡£³áÃ«¤ÎÀµµÁ¤È¤ÏÆÉ¼Ô¤¬´î¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤è¤ê¤â¡¢Ã±½ã¤ËÆÉ¼Ô¤¬Í¯¤¯¤«¤É¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÉ÷¤ò¿á¤±¤Ð¡¢²¿¤«¤¬µ¯¤¤Æ¼Â¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î郄ÀÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö郄ÀÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¾å¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢¤¿¤ÀÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¾è¤»¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡´äºê¼«¿È¤âµÓËÜ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëºî²È¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤È¤Ï¸µ¡¹ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢°ÊÁ°¡¢Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤â¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤ÎÌò¤Ç¤¢¤ë³áÃ«¤â¡¢ÇÉ¼ê¤ËÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÌÌÇò¤¤¿Í´Ö¤ÎÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¡Ø¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¥È¡¼¥ó¤ÇÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤ÈÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£