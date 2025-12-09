やっぱり『グレー』が好き！【ユニクロ】大人が狙いたい♡「即戦力トップス」

ニュアンス感のある色味で、上品なコーデに導いてくれるグレー。今季のトレンドカラーとしても注目を集めており、一点投入で垢抜けが狙えそうです。プチプラで揃えるなら、【ユニクロ】から登場しているグレーのトップスをチェックしてみて。洗練された色味とデザインできれい見えしそうなトップスは、デイリーコーデの即戦力になるかも。

トレンド感と大人っぽさを両立したポロセーター

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\2,990（税込・セール価格）

きちんと感があってオンにもオフにも使いやすいポロ襟のセーターは、冬コーデに迷ったときの救世主になりそう。ダークで落ち着いた雰囲気のグレー色も、大人の垢抜けに一役買ってくれる予感。コンパクトなシルエットで着膨れしにくく、ボリュームのあるワイドパンツとも好相性。1枚でサラッと着こなしたり、タートルネックと重ね着したり、幅広いスタイリングが楽しめそうです。

洗練見えが狙えるシンプルなクルーネックセーター

【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」\3,990（税込）

無駄のない洗練されたデザインで、大人っぽい着こなしが叶いそうなセーター。スウェットのようなゆるっとしたシルエットながら、品の良いグレー色できれい見えしそうです。パンツにもスカートにも合わせやすく、冬コーデの即戦力になるはず。センタープレス入りのパンツを投入すれば、オフィスにもマッチしそうな大人っぽコーデに。だらしなく見えないよう、タックインしてメリハリをつけるのが◎

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@goppiiiy様、@kanaripo216様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M