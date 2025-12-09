セレクトショップ「Green Parks（グリーン パークス）」がサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」、「ポチャッコ」、「マロンクリーム」とコラボレーションした新作コレクションを、12月12日（金）から全国の店舗とECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。

Green Parksから「ハローキティ」「ポチャッコ」「マロンクリーム」の新作アイテムが登場

ベロア生地のバッグやキルト素材のポーチ、キラキラのラインストーンチャームなど、全6アイテムがラインアップする。

トレンド感のあるベロアキルティング生地を使用した「チャーム付きベロアバッグ」（3990円）は、それぞれのキャラクターのチャームとリボンがポイントになっている。

「Green Parks ×サンリオキャラクターズ」チャーム付きベロアバッグ（3990円）

縦長フォルムでコンパクトなレザー調素材の「マルチケース」（2480円）は、ミラー付きで、ハローキティはリボン、ポチャッコはアイスクリーム、マロンクリームはハートをモチーフにしたチャームが付いている。

「Green Parks ×サンリオキャラクターズ」マルチケース（2480円）

ふっくらとしたキルティング素材の「キルトポーチ」（2480円）は、それぞれのキャラクターのアップリケが刺繍されている。キラキラのラインストーンで表現した「モチーフ付チャーム」（2480円）は、メタルタグやレザー調モチーフ、パールパーツを組み合わせたデザインとなっている。

「Green Parks ×サンリオキャラクターズ」キルトポーチ（2480円）

「Green Parks ×サンリオキャラクターズ」モチーフ付チャーム（2480円）

ラインストーンのモチーフやメタルボールリボン、ファーやパラコードなどが組み合わさった「キラキラファーチャーム」（2480円）は、ハート型のカラビナが付いている。フェイスモチーフのポーチにキャラクターの総柄デザインのエコバッグが入った「ポーチ付きエコバッグ」（2990円）も登場する。

「Green Parks ×サンリオキャラクターズ」キラキラファーチャーム（2480円）

「Green Parks ×サンリオキャラクターズ」ポーチ付きエコバッグ（2990円）

Green Parksとサンリオキャラクターズがコラボレーションした新作アイテムは、12月12日（金）から一部を除く全国のGreen Parks店舗で発売。ECサイト「STRIPE CLUB」では同日の12時から販売する。価格は税込み。