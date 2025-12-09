新作はサンリオコラボ！Green Parksにハローキティ、ポチャッコ、マロンクリームが登場
セレクトショップ「Green Parks（グリーン パークス）」がサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」、「ポチャッコ」、「マロンクリーム」とコラボレーションした新作コレクションを、12月12日（金）から全国の店舗とECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。
ベロア生地のバッグやキルト素材のポーチ、キラキラのラインストーンチャームなど、全6アイテムがラインアップする。
トレンド感のあるベロアキルティング生地を使用した「チャーム付きベロアバッグ」（3990円）は、それぞれのキャラクターのチャームとリボンがポイントになっている。
縦長フォルムでコンパクトなレザー調素材の「マルチケース」（2480円）は、ミラー付きで、ハローキティはリボン、ポチャッコはアイスクリーム、マロンクリームはハートをモチーフにしたチャームが付いている。
ふっくらとしたキルティング素材の「キルトポーチ」（2480円）は、それぞれのキャラクターのアップリケが刺繍されている。キラキラのラインストーンで表現した「モチーフ付チャーム」（2480円）は、メタルタグやレザー調モチーフ、パールパーツを組み合わせたデザインとなっている。
ラインストーンのモチーフやメタルボールリボン、ファーやパラコードなどが組み合わさった「キラキラファーチャーム」（2480円）は、ハート型のカラビナが付いている。フェイスモチーフのポーチにキャラクターの総柄デザインのエコバッグが入った「ポーチ付きエコバッグ」（2990円）も登場する。
Green Parksとサンリオキャラクターズがコラボレーションした新作アイテムは、12月12日（金）から一部を除く全国のGreen Parks店舗で発売。ECサイト「STRIPE CLUB」では同日の12時から販売する。価格は税込み。