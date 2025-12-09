猫が鏡に映った自分を見たときに考えること

1.知らない猫がいると思っている

猫は鏡を透明な壁だとは思っていませんが、鏡に映る自分を「自分自身」だと認識する能力は持っていないと考えられています。そのため、多くの場合、鏡に映る自分を別の猫だと思っています。しかし、鏡の中にいる猫からはニオイがしないため、混乱してしまうこともあるのです。

2.同じ動きをする猫に戸惑う

鏡に映る猫は、自分が動くのと同じタイミングで同じ動きをするので「なんだかおかしいぞ？」という疑問につながります。猫同士ならあいさつをしたり、威嚇のために「シャー！」と鳴いたりしますが、鏡の中の猫はそういった応答を一切しないため、猫は不思議に感じ、違和感を覚えるのです。

3.無関心

鏡に映る自分を観察したり、鏡の裏側を見たりしても情報が得られないと、鏡に対しての興味がなくなっていきます。最初から、鏡に映った自分を猫とも思わず「動く何か」と判断したり、ニオイも鳴き声もない「危険性のないもの」と認識したりして、興味を示さない猫もいます。子猫のときはそれなりに反応していても、自分に害を及ぼさないことを学習して、鏡に映った自分の姿に慣れてしまうこともあるのです。

鏡を見た猫の反応や仕草

警戒・威嚇する

鏡の中の猫を「敵」や「ライバル」だと認識し、追い払おうとします。背中を丸め体の側面を見せつけるように立つ「やんのかポーズ」や、耳を後ろに倒して「シャー！」と息を強く吐き出すなど威嚇の行動をする猫がいます。

観察する

ニオイも鳴き声もしないのに猫の姿が見えるという違和感から、その原因を探ろうと調べます。鏡に鼻を近づけてニオイをかいで確認したり、鏡の裏側に回り込んで本当に別の猫がいないかキョロキョロ探す仕草をすることがあります。

猫パンチ

鏡に向かって前足を伸ばして猫パンチの動きをするのは、相手の様子を探る、遊びに誘う、追い払おうとするときにする行動です。しかし、鏡に触っても何もいないので、不思議そうにする猫もいます。

無反応

鏡の前を素通りしたり、鏡に映る自分に見向きもしなくなったりするのは、鏡を気にしなくなった状態です。自分にとって大事なものではない、危険ではない、興味がないもの、などの理解をし、無視しています。

まとめ

猫が鏡を見たときの反応は、その猫の性格や年齢によって様々です。猫は鏡の中の姿を「他の猫」だと思っているからこそ、鏡の中の「変な猫」に対して面白い仕草や反応を見せてくれるのです。この知識があれば、愛猫が鏡の前で威嚇したり探したりする姿を、より深く理解してあげることができますね。