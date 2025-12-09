世界平和統一家庭連合＝旧統一教会の田中富広会長が9日午後4時から会見を開き、辞任を表明しました。教団の本部前から中継です。

教団の本部で現在も会見は続いています。田中会長は会見の冒頭、辞任の理由を説明したうえで、謝罪しました。

世界平和統一家庭連合「旧統一教会」田中富広会長

「私、田中富広は、本日をもちまして家庭連合の会長職を辞することを、責任役員会の承諾の上、ご報告を申し上げます。私たちの活動が一部の方々に深いご心痛を与えたことは、決して軽視できません。会長としてその事態を真摯（しんし）に受け止め、社会からの信頼回復に向けた一歩をふみだすため、辞任を決意いたしました。改めてお詫（わ）びさせていただきます。申し訳ありませんでした」

会見を開いた旧統一教会の田中富広会長は、辞任を表明したうえで、その理由について「社会をお騒がせして、いまも被害を訴える方がいること。解散命令をめぐる東京高裁での審理が終結したこと。次世代の指導者をむかえる環境が整ったこと」と、3つの理由を説明しました。

そのうえで「申し訳ありませんでした」と深く頭を下げ、献金被害を訴える元信者らに謝罪しました。

（12月9日午後4時30分ごろ放送『news every.』より）