『ばけばけ』ヘブン、“大切で悲しい記憶”を語る 第53回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第53回（10日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
前回は、来年には松江を去る宣言をしたヘブン（トミー・バストウ）。ヘブンがいなくなれば、また地獄のような借金生活がはじまってしまう。焦る松野家は、リヨ（北香那）がヘブンを射止めれば、トキ（高石あかり）も県知事一家の女中になり給料が上がる！と勝手にリヨの恋を応援しはじめる。しかし、トキだけは素直に応援できずにいた。そんな中、リヨはヘブンを快気祝いパーティーに招待。トキはそこでリヨが告白するという話を耳にする。
今回は、リヨ（北香那）がヘブン（トミー・バストウ）にプロポーズするという話を聞き、なぜか落ち着かないトキ（高石あかり）。その頃、快気祝いパーティーではまさにリヨがヘブンに告白していた。リヨの自分への想いを知ったヘブンは、返事の前に自分の過去を聞いてほしいと話し始める。ヘブンが語りはじめたのは、アメリカ時代に経験した一人の女性との思い出だった。それは、ヘブンの心に今も深く刻まれた大切で悲しい記憶。
