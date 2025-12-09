石原伸晃氏、“庶民派の愛車”公開に反響「ビックリ」 車好きで知られる“石原家”において意外な選択？
元自民党幹事長・ジャーナリストの石原伸晃氏が9日、自身のSNSを更新。自身の“愛車”を公開した。
【写真あり】“庶民派”愛車のタイヤに足をかけ、ポーズを決めた石原伸晃
伸晃氏は、先日出演したテレビ朝日系『徹子の部屋』のオフショットを投稿。「徹子の部屋『石原事務所様』」と書かれた駐車スペースで“愛車”であるトヨタ『ルーミー』のタイヤに足をかけ、ポーズを決めた写真を公開。「#ルーミー」「#愛車」「#徹子の部屋」「#街乗り」と添えた。
“石原家”は、伸晃氏にとって叔父にあたる俳優の裕次郎さん、父の慎太郎さん、弟の良純をはじめ車好きで知られているが、伸晃氏の意外なチョイスに「庶民的な…ビックリ」「足のせてるのがちょっとムカつく…笑」といったコメントが寄せられている。
