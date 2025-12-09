¥È¥à¡¦¥â¥ì¥í¡ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¡FFXIV¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¥Ð¥È¥ë¶Ê¤òÄó¶¡
¡¡¥ì¥¤¥¸¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¥¹¥È¡¦¥¶¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥¹¥ì¥¤¥ô¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥È¥à¡¦¥â¥ì¥í¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼XIV¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë³Ú¶Ê¡ÖEverything Burns¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢16Æü¸ø³«Í½Äê¤Î¥Ñ¥Ã¥Á7.4¡ÖÌ¸¤ÎÃæ¤ÎÍýÁÛ¶¿¡Ê¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥¢¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ì¥¤¥É¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ö»êÅ·¤ÎºÂ¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥¢¡§¥Ø¥Ó¡¼µé¡×¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥à¡¦¥â¥ì¥í¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¡¡³Ú¶Ê¤Î°ìÉô»îÄ°¤â¡ª
¡¡¥â¥ì¥í¤Ï¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤Ë¤Æ¡Öº£Æü¤Ï¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼XIV¡Ù¤Î¥Á¡¼¥à¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥ß¥é¡¼¤«¤é¡ÖFFXIV¤Îºî¶Ê²È¡¦ÁÄ·øÀµ·Ä¤µ¤ó¤¬¥ì¥¤¥¸¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¥¹¥È¡¦¥¶¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥â¥ì¥í¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÇËÍ¤âËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¿·¶Ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢À©ºî¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥Ù¥¢¥È¥¥¡¼¥¹¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¢¥±¥¤¥ê¥Ö¡¦¥·¥ç¡¼¥â¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡ÖFFXIV¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ø¥ô¥£¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¡ÖEverything Burns¡×¤ÏÇË²õÎÏÈ´·²¤Î¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ç¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¥â¥ì¥í¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÀè¹Ô¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖEverything Burns¡×¤Ï17Æü¸áÁ°0»þ¤è¤ê¡¢¥â¥ì¥í¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤â°ìÉô¤ò»îÄ°¤Ç¤¤ë¡£
