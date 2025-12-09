“奇跡の50代”と話題のタレント・中島史恵（57）が、抜群のプロポーションが際立つセクシーショットを披露し、「美しすぎる！」「すごいスタイル！！」など、絶賛する声が寄せられている。

【映像】“奇跡の50代”中島史恵の貝殻ビキニ姿

1994年、26歳の時に「美と健康」をテーマにした女性4人組グループ「シェイプUPガールズ」としてデビューした中島。2000年にグループ活動を休止してからはソロで活動し、39歳の時に一度グラビアを引退したが、49歳で復帰した。

Instagramでは、その美しい体が際立つひもビキニ姿でポーズを決める写真や、大胆な貝殻ビキニショットなど、グラビア撮影現場の様子を公開しており、ファンからは、「抜群のスタイル！！」「ナイスでゴージャスだ〜！」「最高！色気がすごい！！」など、絶賛の声が寄せられている。

ビキニ姿に絶賛の声「すごいスタイル」「見ほれています」

7日の投稿では、「12月17日に中島史恵DVD発売‼20日土曜は秋葉原にてサイン会を行いますます‼」とつづり、サイン会で配られるセクシーな写真を披露した。この投稿にも、「相変わらずスタイル良いですね〜」「素晴らしい美しさですね！何時も見ほれています」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）