小泉進次郎防衛大臣が９日、衆院予算委で、沖縄南東の公海上空で６日に中国海軍の空母から発艦したＪ１５戦闘機が航空自衛隊のＦ１５戦闘機に対し２回にわたってレーダー照射した問題に関して、説明を行った。

中国側は小泉大臣が公表した事件概要を「デマ」と批判し、日本側の抗議を「事実歪曲」「責任転嫁」などと非難している。

「訓練海域・空域は事前に公表済み」として、「訓練期間中、日本の自衛隊機が度々、中国海軍の訓練海域・空域に接近し、故意に妨害行為を行った」と主張している。

衆院予算委で小泉大臣は、レーダー照射の事実関係を説明し、「安全飛行に必要な範囲を超える危険行為。通常自衛隊では行うことのないアンプロフェッショナルな行為」と指摘。

また「中国側は空母『遼寧』の艦載機の訓練海域・空域を事前に公表していたと発信していますが、遼寧の艦載機等の訓練海空域に関するノータム、航空情報や航行警報が事前に通報されていたとは認識しておりません」と反論した。