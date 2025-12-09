タレントの山口もえさんとお笑い芸人のハナコ（秋山寛貴さん、岡部大さん、菊田竜大さん）が「Uberと楽天 戦略的パートナーシップの推進についての発表会」に登場しました。

【写真を見る】【 山口もえ 】「子育てしていると時間がすごく大事」母親の視点からUberの利用法語る





週3回以上Uberのサービスを使っているという秋山さんは、“食事を頼むこともあれば、ドラッグストアやコンビニとかも。日用品も買えるというので、生活がガラッと変わりましたね”と、Uberによって生活が変化したことを告白。“コント師は道具が多かったりする。すごい助っ人です”と、仕事の助けになっていることも明かしました。







普段からUber Taxiを利用することがあるという山口さんは、“子育てをしていると、時間がすごく大事。学校に行ったあと習い事で、そのあと次の習い事みたいな。お母さんは晩ご飯の支度をしなくちゃいけないし...Uber Teensを使えば子どもだけでタクシーに乗れるので、習い事の送迎とかにもUberは（使える）”と、母親としての視点から語っていました。







また、山口さんは今年の漢字を「充」と発表。“結婚10周年なんですけど、10周年の「じゅう」にもかけて”と、微笑んでいました。





一方、ハナコの今年の漢字は「学」。秋山さんは“お笑い活動をやっている中、俳優業とか他業種の仕事もあった。学ばせていただくことが多かったなという1年”と、振り返っていました。

【担当：芸能情報ステーション】