ド軍補強策は“期待外れ”で「退屈な数か月になるかもしれない」ロバーツ監督「大きな変化を起こす必要があるとは感じていない」

ロバーツ監督が言うようにドジャースは今オフに大型補強は行わないのだろうか(C)Getty Images

ウィンターミーティングが始まり、ドジャースの今オフの補強が注目されているが、ここまで大きな動きはない。

【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る

そんな中、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「デーブ・ロバーツ監督、オフシーズンの期待外れの計画でファンの夢を打ち砕く」と題した記事を掲載している。

同メディアは「ドジャースは実際、ここ数シーズン、このミーティングで主要な役割を果たしてはいない。昨年はダラスでマイケル・コンフォートと契約し、その前年はナッシュビルでジェイソン・ヘイワードと契約したが、彼らのターゲットは通常非常に注目度が高いため、注目すべき動きのほとんどは会議の後に行われている」と指摘。大谷翔平や山本由伸らの契約も同様のケースだった。

記事では「ドジャースは引き続き日和見的だろう。おそらくカイル・タッカーにオファーを出すだろうが、それは彼のFA交渉が長引いた場合に限られるだろう。コディ・ベリンジャーについても同様に推測される。しかし、彼らは積極的には動かないだろう。彼らにはそうする必要がないのだ」と記している。