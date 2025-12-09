12月8日夜11時15分頃、青森県東方沖で最大震度6強の地震が発生したことを受け、タレントの王林さん（青森県出身）が自身のインスタグラムのストーリー機能を更新し、自身の状況を明かしました。

所属事務所の関係者によると、王林さんは、震度6強を観測した八戸市に、地震発生の数時間前まで、滞在していたということです。



王林さんは「みなさんご心配ありがとうございます。 王林はちょうど東京に着いたタイミングだったので、 家族や友達が大丈夫か連絡取り合ってました。」と、投稿。





続けて「皆さんが無事であること、 これ以上の被害がないことを願います。」と、綴りました。

そして「うちは大丈夫だと油断せず、 皆さん対策と安全を第一にお過ごしください。」と、ファンに向けて呼びかけています。







所属事務所の関係者によると、７日から王林さんは八戸に仕事のため、滞在。

８日、地震発生の数時間前に八戸を新幹線で離れ、東京に戻ったタイミングで地震発生のニュースを知ったということです。

撮影のため、現地に滞在していたスタッフは、地震の揺れに襲われましたが、無事だということです。



