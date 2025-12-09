フリーアナウンサーの中村江里子（56）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。祖母から受け継いだというバッグを合わせたファッションを披露した。

フランスのパリ在住だった中村は、夫の仕事の関係で今年の9月から1年間、イタリアのミラノに滞在中。この日は「11月末にYouTubeの撮影のため、数日間パリに来ていました」と書き出し、「この日は夕方からスタートして、美しいパリのイルミネーションを撮影。ずっと雨でどうしようと思っていたのですが、この夜だけ最高の空に しかし、寒かった」と振り返った。

そして白いニットにパンツを合わせたコーディネートを披露し、「この夜、着ていたのは28年前のceline の厚手のカシミヤニット」と解説。手元のハイブランドのバッグについては「この夜のスタイルはシンプルで、バッグは祖母が使っていたもの」と伝えた。

またイルミネーションが美しい夜景の写真に続き、菓子の写真もアップ。「『江里子さん、きっとバターやサブレ買いに行く時間ないと思って』とわざわざ買って用意していてくれて」と、パリ在住の知人が中村の大好物を手に入れてくれたことを明かし、「本当に時間切れで買いに行けなかったので、毎日大切にミラノで食べています」とつづった。