ボリビアのトロトロ国立公園内にある足跡化石群カレラス・パンパスで獣脚類の足跡が多数発見されている/Jeremy McLarty

（CNN）南米ボリビアの沿岸部は、かつて恐竜が盛んに行き交う「幹線道路」だったかもしれない。二足歩行の肉食恐竜、獣脚類の足跡が多数発見されている。

ボリビア中部のトロトロ国立公園内にある足跡化石群、カレラス・パンパスで最近、白亜紀後期の1億100万年〜6600万年前に獣脚類が柔らかい泥の上を歩いた足跡が確認された。その数は1万6600個と、世界最大の規模に達した。

約7485平方メートルに及ぶカレラス・パンパスの現場で、科学的調査が実施されたのは初めて。研究チームがこのほどオープンアクセスの科学誌プロスワンで発表したところによると、孤立した足跡もあったが、多くはけもの道を形成したり、同じ1頭が歩き続けた跡だったりした。

研究に参加した米サウスウェスタン・アドベンティスト大学の生物学者、ジェレミー・マクラーティ准教授は「ここの泥岩層はどこを見ても恐竜の足跡だらけだ」と話す。

マクラーティ氏がCNNとのインタビューで語ったところによると、大半の足跡は北北西か南東へ向かっていた。比較的短期間のうちに残された足跡とみられ、獣脚類がこの一帯を好んで通過していたことがうかがえる。大型恐竜にとって、アルゼンチンからボリビア、ペルーまで延びる幹線道路の一部だった可能性がある。

足跡の形や間隔から、獣脚類の歩き方が推定できる。ゆっくりとそぞろ歩くこともあれば、海岸のぬかるみを駆け抜けることもあったとみられる。浅瀬を泳いだとされる跡も1300本以上見つかった。

いくつかの足跡には尾を引きずった跡もついていた。足跡の長さや幅から考えて、ここを通った獣脚類の腰の高さは65センチ前後から125センチ超までと、大きな幅があったようだ。ほかにも、沿岸部で恐竜と共存していた鳥類の足跡が数百本見つかった。

「重要な意味合い」

豪マッコーリー大学の古生物学者で非常勤研究員のサリー・ハースト氏は、こうして数千個の足跡を確認し、さまざまな歩き方をイメージすることは「当時の環境を知り、恐竜や鳥がその環境をどう活用していたかを考えるうえで非常に重要な意味合いを持つ」と話す。ハースト氏は研究チームに参加していない。

マクラーティ氏は泳いだ跡を例に挙げ、普通に歩いた足跡とは明らかに違うと指摘した。獣脚類が水に浮いた状態では、3本ある足の指のうち中指が泥に食い込んだのに対し、残る2本の指やかかとの跡ははるかに薄くなったという。

専門家によると、この足跡群にはさまざまな大きさの個体がさまざまな方向へ移動した跡が豊富に残されているため、骨の化石からは分からないような当時の生息環境が浮かび上がってくる。

足跡から分かること

マクラーティ氏によると、カレラス・パンパスに恐竜の足跡があることは1980年代から知られていたものの、その規模が詳しく研究されたことはなかった。今回の研究で新たに浮上したのは、なぜ獣脚類が足跡の大多数を占めるのか、どうしてこんなにたくさんいたのかという疑問だ。

世界各地に残る足跡群は、長い首を持つ巨大な草食恐竜、竜脚類が多くを占める。竜脚類は多くの大型草食動物と同様、群れで行動していた。これに対し獣脚類のような肉食動物は、通常あまり大きな群れをつくらない。

研究チームによると、ボリビアには三畳紀、ジュラ紀、白亜紀の足跡群が多数ある。カレラス・パンパスが調査されるまで、世界で最も多くの足跡が見つかった現場は、同じボリビアの古都スクレにあるカル・オルコだった。ここには約6800万年前の足跡が約1万4000個残っていると推定される。

「カレラス・パンパスで分かってきたことと、国内のほかの現場とはどう関係しているのか」と、マクラーティ氏は問いかける。「複数の現場を比較し始めたら、どんな全体像が浮かび上がってくるのだろうか」

今回の研究には参加していない豪クイーンズランド大学の研究員、アンソニー・ロミリオ氏も、足跡からは生きていた時の動きが分かり、骨格化石にはない重要な手がかりが得られると指摘した。

同氏はCNNへのメールで「骨格は動物に何ができるかを示すのに対して、足跡はその動物が実際にその時々、何をしていたかを見せてくれる」「速さや方向、向きを変えたり足を滑らせたりする動き、姿勢、時には集団での動きも保存されている」と指摘した。

ロミリオ氏は特に、カレラス・パンパスの足跡はさまざまな大きさの獣脚類が残していることに注目。「これは種類の違いか、年齢層の違いか、あるいは両方の組み合わせとも考えられる」

また足跡には、恐竜が生きていた時の、特定の場所とのつながりも記録されている。マクラーティ氏によると、骨格は死後に別の場所へ運ばれる可能性があり、生息場所を正確に示していないことも考えられる。それに対して足跡は、海岸沿いを走り回る獣脚類のように、太古の瞬間を直接写し取っている。

「足跡は動かない」と、マクラーティ氏は強調した。「カレラス・パンパスを訪れる人は、恐竜がかつて歩いたその場所に立っているということだ」