元NHK沖縄キャスター・竹中知華アナ、ショーパン×黒タイツで美脚スラリ「ボディラインが綺麗」「冬らしくて可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/12/09】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが12月9日、自身のInstagramを更新。カジュアルなショートパンツのコーディネートを披露した。
【写真】水着グラビア話題の43歳美人アナ「眼福」美脚際立つショーパン姿
竹中アナは「今日は華華天国担当日 やたたたたたーーーー リスナーさんに会えるるるるるーーー」と自身がパーソナリティを務めるラジオ沖縄「華華天国」（毎週月曜〜金曜午後2時30分〜）を告知。白のニットトップスとチェック柄のショートパンツ、黒タイツを着用した姿で木々に囲まれた自然の中に立ち、スラリと伸びた脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「冬らしくて可愛い」「楽しそう」「ボディラインが綺麗」「眼福」「笑顔が素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
