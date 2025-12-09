2児の母・森咲智美、ミニスカコーデで美脚輝く「ライン綺麗」「憧れのスタイル」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】タレントの森咲智美が12月8日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
◆森咲智美、美脚輝くミニスカ姿披露
森咲は「ガチ予想ライブ『みんなオトもっち』ご視聴＆コメントありがとうございました！」と自身が出演した番組の視聴者に感謝を伝え、出演時のオフショットを投稿。キャラクターがプリントされた黒のトップスにミニ丈のスカートを合わせた、美しい脚が際立つコーディネート姿を披露した。
◆森咲智美の投稿に「脚のラインがめちゃくちゃ綺麗」と反響
この投稿に、ファンからは「脚のラインがめちゃくちゃ綺麗」「何着ても可愛い」「憧れのスタイル」「小顔」といったコメントが寄せられている。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子男児を妊娠していることを発表。2025年8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
