EXILE TAKAHIRO¡¢ÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ËÀä»¿Áê¼¡¤°¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¤ª¤á¤á¥¯¥ê¥¯¥ê¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/09¡ÛEXILE TAKAHIRO¤¬12·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û40ºÐEXILE¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó¡×ÏÃÂê¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È
12·î8Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿TAKAHIRO¤Ï¡Ö41ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£2ËÜ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¤·¤¿Åö»þ¤Î¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¤µ¤é¤ËÍÄ¤¤º¢¤Î¼Ì¿¿¡¢¾®³ØÀ¸¤È¸«¤é¤ì¤ë»þ´ü¤Î³¤¤Ç¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¡Ö¤ª¤á¤á¥¯¥ê¥¯¥ê¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤¬¤×¤¯¤×¤¯¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡TAKAHIRO¡¢ÍÄ¾¯´ü¸ø³«
¢¡TAKAHIRO¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
