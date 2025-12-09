【予約受付スタート】ミスド福袋2026、ドーナツ引換カードにトートバッグなどを合わせた2種類の福袋

ダスキンが運営する「ミスタードーナツ」は12月10日、ミスドネットオーダーと店頭で『ミスド福袋2026』全2種(3,800円･6,500円)の予約受付を開始する。

ミスドネットオーダーの予約は12月10日午前5時から、店頭での予約は店舗の営業時間によって異なる。販売は12月26日から順次行う。福袋は数量限定のため、店舗の在庫がなくなり次第終了となる。

ミスタードーナツ『ミスド福袋2026』

ミスタードーナツ2026年福袋のテーマは“ミスドを楽しみつくす55周年セレクション”。ドーナツ引換カード(20個分)に『ポン･デ･ライオン』が描かれたミニトートバッグなどをセットにした「ミスド福袋2026(3,800円)」と、ドーナツ引換カード(35個分)に原田治氏のイラストを使ったトートバッグなどをセットにした「ミスド福袋2026(6,500円)」を取りそろえた。

〈『ミスド福袋2026』税込3,800円〉

〈1〉ドーナツ引換カード(20個分)

〈2〉ポン･デ･ライオンミニトート

〈3〉ハンドタオル2枚セット

〈4〉デコレーションキット

『ミスド福袋2026』税込3,800円

〈『ミスド福袋2026』税込6,500円〉

〈1〉ドーナツ引換カード(35個分)

〈2〉原田治トートバッグ

〈3〉原田治ハンドタオル

〈4〉ポン･デ･リング型ぬいぐるみ

〈5〉スケジュールン

〈6〉ドーナツに合うドリップコーヒーセット

『ミスド福袋2026』税込6,500円

福袋に入っているアイテムの詳細は以下の通り。

◆【共通】ドーナツ引換カード

税込209円以下のドーナツと引き換えできるカード。福袋を購入した日から、好きな個数を引き換え可能。3,800円の福袋は20個分、6,500円の福袋には35個分が入っている。一部店舗を除く全国の「ミスタードーナツ」とミスドネットオーダーで利用可能。ドーナツ引換カードの有効期限は、2026年5月31日23時59分59秒まで。

◆【3,800円福袋】ポン･デ･ライオンミニトート

ミスタードーナツのキャラクター「ポン･デ･ライオン」の刺繍が入った小さなトートバッグ。バッグの口にはファスナーが付いており、ランチトートにも使える。大きさは、高さ約18.5cm×口前幅約33cm×底マチ約12cm。素材はポリエステル。

『ミスド福袋2026(3,800円)』ポン･デ･ライオンミニトート

◆【3,800円福袋】ハンドタオル2枚セット

人気のドーナツが並んだデザインのハンドタオルと、ピンクのストライプ柄に「ポン･デ･ライオン」と「フレンチウーラー」を描いたデザインのハンドタオルの2枚セット。いずれも大きさは、縦約30cm×横約30cm。素材は綿100%。

『ミスド福袋2026(3,800円)』ハンドタオル2枚セット

◆【3,800円福袋】デコレーションキット

自宅で好きなドーナツをデコレーションして楽しめるキット。人気ドーナツ「ゴールデンチョコレート」にトッピングしている黄色のつぶつぶが福袋グッズとして登場する。

『ミスド福袋2026(3,800円)』デコレーションキット

〈セット内容〉

●ゴールデンチョコレートのきいろいつぶつぶ1袋

●チョコレートペン1本

◆【6,500円福袋】原田治トートバッグ

ミスタードーナツにもデザインを提供してきた原田治氏のイラストを使用したショルダータイプのトートバッグ。男の子と女の子のイラストとミスタードーナツのロゴが描かれている。A4サイズが入る大きさ。サイズは、高さ約38cm×口前幅約39cm×底マチ約9cm。取っ手は幅約2.5cm、長さ約55cm。素材は綿･ポリエステル混紡。

『ミスド福袋2026(6,500円)』原田治トートバッグ

◆【6,500円福袋】原田治ハンドタオル

原田治氏のイラストを使用した、青いドット柄のハンドタオル。大きさは、縦約30cm×横約30cm。素材は綿100%。

『ミスド福袋2026(6,500円)』原田治ハンドタオル

◆【6,500円福袋】スケジュールン

毎年人気のスケジュール帳。ドーナツデザインの表紙は4種類あり、気分に合わせて差し替えて使える。手帳には年間カレンダー、年間プラン、マンスリー、ウィークリー、メモ、ドーナツ年表、ドーナツレポート、付箋メモが付いている。大きさは、縦約18.2cm×横約12.8cm。

『ミスド福袋2026(6,500円)』スケジュールン

◆【6,500円福袋】ポン･デ･リング型ぬいぐるみ

看板メニュー「ポン･デ･リング」をかたどったぬいぐるみ。55周年のオリジナルワッペンが付いている。大きさは、横約26cm×縦約26cm×奥行約7cm。素材はポリエステル。

『ミスド福袋2026(6,500円)』ポン･デ･リング型ぬいぐるみ

◆【6,500円福袋】ドーナツに合うドリップコーヒーセット

福袋用にブレンドした“ドーナツに合う”ドリップコーヒー。以下の3種類が各1袋入っている。

〈1〉ポン･デ･リングに合うオリジナルブレンド

〈2〉オールドファッションに合うオリジナルブレンド

〈3〉フレンチクルーラーに合うオリジナルブレンド

『ミスド福袋2026(6,500円)』ドーナツに合うドリップコーヒーセット

〈福袋の購入で応募できるプレゼントキャンペーン〉

『ミスド福袋2026』の購入で応募可能なプレゼントキャンペーンも展開する。それぞれの福袋に入っているドーナツ引換カードが応募券となり、ミスタードーナツアプリから応募すると抽選で、ミスドミュージアム体験ツアーやこのキャンペーンだけの限定デザインの「原田治オリジナルマグカップ」などが当たる。

●応募期間

2025年12月26日10時〜2026年2月6日23時59分

【ミスド福袋3,800円コース】

A賞＝ミスドミュージアム体験ツアー (55組 110人)※大阪宿泊付き

B賞＝ミスタードーナツマネー5,000円分(55人)

ミスド福袋3,800円コース

【ミスド福袋6,500円コース】

A賞＝原田治ミスドオリジナルマグカップ 1個(5,500人)

B賞＝ミスタードーナツマネー5,000円分(55人)

ミスド福袋6,500円コース

※旅費(ミスドミュージアムまでの交通費)は当選者負担。

※ミスタードーナツマネーは、出張販売先や一部ショップでは利用不可。

■『ミスド福袋2026』特設ページ

【クレジット表記】

(C)OSAMU HARADA (C)MISDO 25