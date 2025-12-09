９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１４．５６ポイント（０．３７％）安の３９０９．５２ポイントと３日ぶりに反落した。

様子見ムードが上値を重くする流れ。米金融政策や中国指標の発表が気がかり材料だ。米国ではパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が１０日、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後に記者会見する。市場関係者の一部では、２０２６年以降の金融政策がタカ派（引き締めに積極的）に傾く恐れも指摘された。中国ではあす１０日に１１月の物価統計、１５日に同月の小売売上高や鉱工業生産など、金融統計も１５日までに発表される予定だ。前日公表された１１月の貿易統計で、米ドル建て輸入が市場予想（３．０％増）を下回る１．９％増に伸び悩み、内需の弱さを示す結果だったこともあり、これから報告される月次経済統計の内容も警戒されている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、不動産の下げが目立つ。新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）が３．７％安、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が３．１％安、保利発展控股集団（６０００４８／ＳＨ）が２．５％安、信達地産（６００６５７／ＳＨ）が２．４％安、緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が１．８％安で引けた。

非鉄・産金株も安い。江西銅業（６００３６２／ＳＨ）と洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）がそろって６．１％、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が６．０％、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が４．７％、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が３．５％ずつ下落した。

自動車株もさえない。広州汽車集団（６０１２３８／ＳＨ）が２．３％安、北汽福田汽車（６００１６６／ＳＨ）が２．１％安、東風汽車（６００００６／ＳＨ）が１．５％安、賽力斯集団（６０１１２７／ＳＨ）が１．３％安で取引を終えた。エネルギー株、インフラ建設株、軍需産業株、消費関連株、医薬株、保険・証券株なども売られた。

半面、銀行株の一角はしっかり。中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が２．６％、中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が１．４％、厦門銀行（６０１１８７／ＳＨ）が１．２％、重慶銀行（６０１９６３／ＳＨ）が１．１％ずつ上昇した。ハイテク株や海運株の一角も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が２．８８ポイント（１．１４％）安の２４８．６９ポイント、深センＢ株指数が１０．２９ポイント（０．７９％）安の１２８４．３９ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）